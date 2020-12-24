《缸邊隨筆－石鏡泉》打到嚟！

《缸邊隨筆》昨文（２３日）指出，特區政府的烏龜抗疫速度，難阻英國變異新冠病毒犯港

，結果？



今次特區政府好叻，收緊第５９９Ｈ章，並訂明在過去１４天曾停留英國超過２小時的人，

禁止登機來港，把病毒源頭拒於香港之外，好？！可惜變異病毒是文盲，不認識５９９Ｈ章，只

認識宿主。



有路邊社消息稱，已有自英國返港者，疑帶有英國的變異病毒！病毒基因正在排查中。筆者

十分希望這個路邊社消息是不確的，假如真確，怕港股會無乜運行吧！（編按：衛生防護中心傳

染病處主任張竹君昨日表示，兩宗早前確診的英國輸入個案，病毒基因排序顯示與新變種病毒脗

合。）



今夜平安夜，半日市，大家或許去買藥，好過買股。



假如英國變異病毒真的打到嚟，西醫是又要找新的疫苗來對應之，中醫仍是萬變不離其宗，

扶正怯邪，提升本身陽氣、正氣，即是免疫力，去應付漫天病毒。



緊記：新冠病毒，無論變異與否，單個存在，都不是個生物，外表有層油脂包著，油脂最怕

乜？



（１）番梘、洗手液，７５％以上的酒精；



（２）怕２５度以上的熱水，但不怕冷，（牛油遇熱溶走，遇冷則是牢牢地黏著冷面）因此

要勤洗手；



（３）戴口罩，兩人面對面不大喊，戴口罩距六呎，感染機會會少於１％。因此今個聖誕還

是宅在家好過。



還有甚麼的防疫手段？請跟下文《廣東省新冠肺炎中醫治未病指引》，如關心至愛親朋，將

以下Ｌｉｎｋ與他們。大家共度「疫」艱。



＊【各地抗疫在行動】廣東省中醫藥局印發《廣東省新冠肺炎中醫治未病指引》＊



為進一步指導廣東省充分發揮中醫藥在防控新冠肺炎疫情中的作用，廣東省中醫藥局委託廣

東省中醫治未病服務控制中心（廣東省中醫院）組織專家研究制定《廣東省新冠肺炎中醫治未病

指引》，供大眾人群、密切接觸者參考選用。



文件全文



廣東省新冠肺炎中醫治未病指引



為發揮中醫藥特色優勢，進一步造好我省新冠肺炎的中醫治未病工作，在廣東省中醫藥局領

導下，廣東省中醫治未病服務質量監控中心（廣東省中醫院）組織全省中醫治未病專家，在中醫

治未病理論指導下，根據新冠肺炎的臨床特徵、嶺南地區體質特性，以及自２０１９年冬季我省

氣候變化情況及未來的可能發展趨勢，制定本指引。



臨床上，新冠肺炎的中醫致病邪氣性質表現為寒濕疫毒；嶺南地區氣候多潮濕、人群體質具

有「陽氣不足、上熱下寒、濕氣偏盛」的特性；去年冬天為乾燥暖冬，至今年春天先遇春寒，「

春時應暖而復大寒……冬時應寒而反大溫，非其時而有其氣」，天氣氣候特徵與新冠肺炎病邪性

質相類，而嶺南地區人群在其體質各偏頗方向上均存在與新冠肺炎疫邪「同氣相求」的性質。因

此，本指引從一般大眾、密切接觸者兩個層面，以體質偏頗方向為分類，按照護養正氣、固本糾

偏、禦邪防疫的思路，以藥食同源為主體的湯膳茶飲方，以及生活方式、中醫藥簡易辟穢防疫法

、穴位保健按摩法、心理自理自助與疏導為主要內容提供指引。



＊一、大眾預防調養藥食同源方案＊



（一）體質平和人群。



平素身體狀況較好，無基礎疾病，無明顯不適表現，無明顯寒熱偏頗者。



１﹒藥膳處方



處方一：組成（３人分量）：黃豆、黑豆各５０克，北杏仁（去皮苦杏仁）１５克（打碎）

，瘦肉２５０克，陳皮１瓣，生薑３０克，紫蘇葉１０克（鮮品更佳）。



煎煮方法：豆類用清水浸泡３０分鐘；豬瘦肉洗淨切成肉沫後備用；瘦肉及紫蘇葉之外的各

種食材加水２０００－３０００ｍｌ毫升，大火滾開後轉小火煮３０分鐘，加入肉沫及紫蘇葉，

再煮５分鐘，加入適量食鹽調味後即可飲用。



服用方法：煲湯飲用，飯後１小時溫服。近１個月可以每周連續服用３天，或每２－３天服

１次。



處方二：組成（３人分量）：白糯米１００－１５０克，帶須鮮蔥頭（到蔥白部分）７－８

根，生薑５片，陳醋適量。



做法：白糯米、生薑洗淨備用；加適量開水到砂鍋中，大火煮開後加入白糯米、生薑煮２０

－３０分鐘。加入帶須鮮蔥頭，煮至白糯米熟爛，再加入陳醋１０－１５ｍＬ攪勻調味，趁熱食

用。



服用方法：近１個月每周２次，每３－４天服１次。



２﹒茶飲處方：麥芽消滯茶（適合７歲以上人群）



組成（３人分量）：生麥芽３０克，布渣葉１５克，北杏仁（去皮苦杏仁）１５克（打碎）

，生薑３０克，茯苓２０克，普洱茶葉１０克。煮泡飲用。



（二）體質偏虛人群。



平素不耐寒涼，怕冷怕風，四肢偏涼，胃口欠佳，大便不成形者。



１﹒藥膳處方：



組成（３人分量）：黑豆５０克，黃豆５０克，紫蘇葉１５克（鮮品更佳，乾品亦可），蔥

白３－４根（南方小蔥的白色部分，包含須、根），生薑５０克（切片），炒白扁豆３０克，陳

皮１０克，紅棗２５克（約），生甘草１０克。



煎煮方法：豆類用清水浸泡３０分鐘；所有食材加水１５００毫升，大火滾開後轉小火煮

４０分鐘，大約煮成８００毫升。



服用方法：７－１７歲每天服用１５０－２００毫升，１８歲以上每天服用２００－３００

毫升，飯後１小時溫服。近１個月可以每周連續服用３天，或每２－３天服１次。



２﹒茶飲處方：



組成（３人分量）：生薑３０克（切片），紅棗３０克（掰開），普洱茶葉１０克。沖泡飲

用。



（三）體質偏實人群。



平素易覺口乾或口苦，大便乾結或粘膩不爽，顏面油膩，容易咽痛及口腔潰瘍者。



１﹒藥膳處方：



組成（３人分量）：黃豆５０克，北杏仁（去皮苦杏仁）１５克（打碎），生薑３０克（切

片），薏苡仁１５克，桔梗１０克，青皮５克，陳皮５克，蘆根１５克，蒲公英１０克，生甘草

１０克。



煎煮方法：黃豆、薏苡仁先用清水浸泡３０分鐘，所有食材加水１５００毫升，大火滾開後

轉小火煮４０分鐘，大約煮成８００毫升。



服用方法：７－１７歲每天服用１５０－２００毫升，１８歲以上每天服用２００－３００

毫升，飯後１小時溫服，可以連續服用３天。



注意：此方孕婦慎用。高尿酸血症及痛風患者，處方請去黃豆。



２﹒茶飲處方：



組成（３人分量）：苦蕎麥或蕎麥１０克，綠茶葉１０克。沖泡飲用。



注意：



１﹒服用期間有不適感覺者，應立即停止服藥並及時諮詢醫師。



２﹒對上述材料有過敏史者禁用，過敏體質慎用。



３﹒如不喝茶的朋友或者是小兒，可以酌情加用紅糖、冰糖或蜂蜜調味。



４﹒本方案僅用於大眾人群作為調理、預防使用，不能用於患病後的治療。如出現發熱、咳

嗽、流涕等感冒症狀，請到醫院作進一步診療。



＊二、密切接觸者（成人）調養方＊



１﹒體質平和或偏虛者，以桂枝湯加減。



組成：桂枝１０克，赤芍１０克，生薑１０克，紅棗１０克，炙甘草５克，葛根１５克，藿

香５克，苦杏仁１０克，白蔻仁５克，五爪龍１５克。



２﹒體質偏痰濕，易口粘、大便粘膩者，以三仁湯加減。



組成：杏仁１０克，白蔻仁５克，薏苡仁１０克，厚朴１０克，法半夏１０克，川木通５克

，蘆根１０克，銀花１０克，藿香５克。



３﹒體質偏濕熱，易口乾苦、心煩、手心熱者，以梔子豉湯合橘皮竹茹湯加減。



組成：梔子１０克，橘皮１０克，青竹茹１０克，淡豆豉１０克，大青葉５克，蜂蜜１０克

（藥汁與蜂蜜另煮開３分鐘）。



煎服法：將方藥置於煎藥鍋中，加清水８００毫升，大火煎至水開後在調小火煲煎半小時至

４００ｍｌ（大約１碗），每天１劑，分２次溫服。



＊三、生活方式調養＊



１、避免交叉感染。「虛邪賊風，避之有時」，目前已經清楚，新型冠狀病毒會通過飛沫傳

播、接觸傳播。因此要盡量減少對周圍物體的接觸，勤洗手，出門戴口罩，避免到人流密集場所

，盡可能減少聚會。按照中國疾控中心（微信公眾號「中國疾控動態」）、廣東省疾控中心（微

信公眾號「廣東疾控」）發布的相關疫情防控要求、預防指引要求，造好個人衛生防護。



２、避免熬夜，保證充足休息。



３、避風寒，保證頭、頸、腰背、下肢的保暖。容易出汗之人，尤其是小朋友，注意出汗之

後，如果衣服濕了，應該盡快更換衣服，或者提前墊幹毛巾在前胸後背吸汗，保持身體乾爽，根

據天氣與出汗情況及時加減衣物。



４、避免進食油膩、煎炸、燒烤、辛辣食物；慎食寒涼性較強的水果，或可用水果烹熱後再

食用；食用奶製品應適量，不宜過多；食物宜烹飪製作成易於吸收的形式食用。



５、養成每天定時排便的習慣，盡量保證每天能自然排解大便。



６、保持每日適當活動。疫情期間基本上是居家閉門狀態，可以隨時進行一些肢體伸展活動

或者力量鍛練，行動不便者也應適當活動手腳。年輕人可跳繩、原地高抬腿跳、啞鈴等；老年人

在居室中可進行深呼吸、太極拳、八段錦、易筋經等鍛練，以身上有微微溫熱感或微微汗出為佳

。鄧老八段錦視頻可通過觀看《鄧鐵濤養生之道－－八段錦》視頻光碟練習（雙語版，廣東珠江

音像出版社出版發行）。



如陽光可照射進家庭居室中，應多到陽光照射區域沐浴陽光。



保持居室衛生清潔，保持空氣流通。



＊四、中醫藥簡易辟穢防疫法＊



１、用艾條按每１００平方米１條、或蒼朮飲片約１５－３０克的分量，在室內燃燒、煙熏

。注意熏蒸期間人不要逗留在室內，熏蒸完畢後徹底通風再進入房間。



２、手足偏涼人群，可１－２天沐足１次；方法：艾葉５０克，青蒿５０克，生薑５０克（

切片），蒼朮３０克，水４０００－５０００毫升，滾開後轉小火煮１５分鐘，待水溫降至約４

５度左右，浸泡足部，每次約１５－２０分鐘，沐足水溫不要低於３５度，以身上有微微溫熱感

或微微汗出為佳。



３、辟穢香囊：蒼朮、白芷、菖蒲、川芎、香附、辛夷、吳茱萸、藿香、艾葉，各等分。共

研細末後放在布包中。隨包佩戴或放置家中。



＊五、穴位保健按摩＊



在這次的新型冠狀病毒肺炎中，許多患者早期有外感症狀，同時胃腸功能受到損傷，表現為

胃口差、肚子脹、肚子響，大便稀爛或者大便不通。推薦對一些穴位進行自我保健按摩，改善胃

腸功能和外感症狀。



１、腿上的足三里穴



足三里穴具有明確的調節腸道功能，能健脾化濕，生髮胃氣，對於此次病毒性肺炎非常適用

。



定位方法：足三里在小腿前外側，犢鼻下３寸，犢鼻與解溪連線上。站位彎腰，同側手虎口

圍住髕骨上外緣，餘４指向下，中指指尖處。



按摩方法：找到穴位後，用拇指或中指按揉、按壓。穴位定位正確後，按壓足三里穴會出現

明顯的痠痛、痠脹感覺。這是正常的反應，按壓的力度以出現這種感覺為宜。每次按揉５分鐘，

每日多次。



２、手上的曲池穴、合谷穴



曲池穴和合谷穴是大腸經的穴位，同樣具有調整腸道的功能，同時還具有一定的退熱效果。



曲池穴定位方法：曲池在手肘處，把胳膊彎曲，肘橫紋這條細縫靠近肘尖的部位就是。按摩

方法：雙手交叉按摩，找到穴位後，用拇指按揉、按壓５分鐘，按壓力度同樣以感覺痠痛為宜，

每日多次。



合谷穴定位方法：合谷穴在手背，將食指、拇指併攏，在肌肉最高點便是。



按摩方法：用拇指指尖用力掐揉３－５分鐘，按壓力度同樣以感覺痠痛為宜。每日多次。



３﹒手臂上的支溝穴、孔最穴



支溝穴是手少陽三焦經的穴位，對於便秘具有一定的治療作用，取到洩熱通便的功用。孔最

穴是手太陰肺經的穴位，對於鼻塞具有一定的治療作用，取到宣肺通竅的作用。



支溝穴定位方法：支溝穴在前臂背側，伸臂俯掌，腕背橫紋上３寸，尺骨與橈骨之間。



按摩方法：用拇指指尖用力掐揉３－５分鐘，按壓力度同樣以感覺痠痛為宜。每日多次。



孔最穴定位方法：在前臂掌面橈側，當尺澤與太淵連？上，腕橫紋上７寸。手臂向前，仰掌

向上，以另手握住手臂中段處，用拇指指尖、垂直下按即是該穴。



按摩方法：雙手交叉按摩，找到穴位後，用拇指按揉、按壓５分鐘，按壓力度同樣以感覺痠

痛為宜，每日多次。



六、心理自理自助與疏導



疫情發生，難免會產生巨大心理壓力，心情也難免容易焦慮。過度的心理壓力、焦慮不僅會

影響睡眠，還讓人容易上火，以及消化與免疫失調等，為預防帶來阻礙甚至加重易感性。因此，

正確認識自己的心境反應，接納這些情緒，自我減輕心理負擔。不輕信某些傳言，要相信政府公

開的信息，要對政府的防疫工作保持足夠的信心。同時在人們選擇閉門不出時，維持穩定健康的

生活方式，積極和相關人士展開溝通。可以通過以下方法疏導情緒：



１﹒積極聯想法：主動去聯想一些積極的、放鬆的場景，有利於改善我們的心態。



２﹒放鬆訓練：依次對手部、上肢、頭部、下肢、雙腳等各組群進行逐漸緊張和放鬆的過程

，最後達到全身放鬆的目的。



３﹒正確宣洩情緒：可以通過寫日記、親朋間的有效溝通或尋求專業人士幫助等途徑和方式

宣洩不良情緒。



４﹒調整認知，做有意義、有價值感的事情。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

