《專家之言－李偉傑》美國若加大制裁中企，港股或要退守至牛熊線

《專家之言》祝各位投資者聖誕節愉快，身體健康。雖然今日（２４日）是平安夜，惟節日

氣氛在本港第四波疫情下變得平淡，但現時只好繼續忍耐，等待第四波疫情消退以及疫苗有效接

種後，生活才可以回復正常。

恆指進入１２月後，維持在２６０００點至２６８００點水平波動，進行反覆整固當中，

但股份上仍各自精彩，絕對稱得上是「炒股不炒市」。恆指相關股份尤其是大型科技類股份，近

期持續牛皮整固，首先由於今年累計升幅顯著，現時臨近年尾資金再大幅流入機會減低，另外是

內地方面「反壟斷法」影響，在１２月１４日國家市場監管總局對內地三家企業在收購股權問題

下，未有依法申報違例實施經營者集中案作出行政處罰，三家企業分別處以５０萬元人民幣罰款

的行政處罰，雖然金額相對較少，但意義頗為重大，市場認為以小懲大誡方式，警示網絡平台企

業。同時，市場監管局負責人表示，該局高度重視加強互聯網領域反壟斷監管，健全市場競爭規

則，保護互聯網市場公平競爭，市場監管總局積極推動《反壟斷法》修訂工作，目前正在制定《

關於平台經濟領域的反壟斷指南》，因此預計短時間內大型平台科企在收購合併上相信將叫暫停

，不過稱得上是大型科企。在行業間已經具有領先地位，未來可靠自然增長維持盈利增長動力，

不過這樣反而可以供給中小型企業較大發展空間，對行業發展平衡未必是壞事，而未來合作或者

合營公司估計可成為新方向，市場資金正以這個思維作為選股選項，見二三線科技類股份表現較

一線更為突出。



＊資金流入汽車股及新能源股份＊



與此同時，恆指公司提出改革，開始諮詢市場，提出五大建議，包括成份股增至６５至８０

間、個股權重上限削至８％、按行業組合選股、取消上市時間要求和保持香港公司代表性，雖然

在諮詢至商討後落實到執行時間可能要明年尾才有機會，但有機會增磅或被納入的股份迅速帶來

躍動，見小米集團（０１８１０）與及京東健康（０６６１８）等等的高市值股份即時帶來憧憬

。另外，市場持續關注亦有資金流入板塊亦有汽車股及新能源股份，不過新能源股份近期亦不是

一帆風順的，在近期國家能源局局長早前表示，今後新能源的發展基本上不需要國家補貼，主要

由市場決定，帶來短期新能源股震動。但隨後國家能源局確認明年中國風電、太陽能發電台規劃

新增裝機１﹒２億千瓦，因此風電以及太陽能類股份假若有機會出現調整時可考慮吸納。



＊拜登１月２０日上任或改善美中關係＊



恆指方面暫時在中美關係進一步惡化，相信難有起色，維持波動整固為主，而近日大市在２

６０００點見初步支持，假若美國帶來更多黑名單或制裁等消息，港股有機會退守至２５０天線

２５３５０點水平，現時正等待１月２０日美國侯任總統拜登上任，中美關係能否出現改善機會

，屆時港股才有更大力度向上突破２７２００阻力位。

《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股

上市申請擁有財務權益）

