聖誕前港股牛皮，低開不足１點報２６３４２，阿里累科指挫７７點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，聖誕前亞洲股市普遍造好，日經

升１３６點，首爾指數升２０點，而港股則表現牛皮，今早恆指低開不足１點。消息指市場監管

總局近日對阿里巴巴（０９９８８）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，阿里低開

３﹒３８％為開市最差藍籌；有指瑞聲（０２０１８）考慮分拆光學業務於內地上市，消息刺激

瑞聲高開逾４％，為開市表現最加藍籌；而匯控（００００５）ＡＤＲ隔晚有追捧，港股今早亦

高開１﹒６４％。恆生指數開報２６３４２，跌０點或跌０﹒００％，主板成交２３﹒０２億元

。國企指數報１０４６３，跌１９點或跌０﹒１９％。恆生科技指數報８３４８，跌７７點或跌

０﹒９２％。

重磅股方面，匯控升１﹒６４％，報４０﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１﹒９％。港交易（００３８８）升０﹒１％，報４０４﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，

累計升幅１﹒８６％。騰訊控００７００）跌０﹒１８％，報５７０元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅０﹒４４％。建行（００９３９）升０﹒５４％，報５﹒５７元；友邦保險

（０１２９９）跌０﹒２８％，報９０元；美團（０３６９０）跌０﹒７％，報２８５元；阿里

跌３﹒３８％，報２４０元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅６﹒９８％。



恆指十大跌幅度股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２４０﹒００元 跌３﹒３８％

創科實業（００６６９） １０６﹒６０元 跌２﹒０２％

中海外 （００６８８） １７﹒００元 跌０﹒９３％

領展 （００８２３） ６８﹒５０元 跌０﹒７２％

美團 （０３６９０） ２８５﹒００元 跌０﹒７０％

長和 （００００１） ５２﹒８０元 跌０﹒６６％

石藥集團（０１０９３） ７﹒５５元 跌０﹒６６％

新世界 （０００１７） ３６﹒０５元 跌０﹒５５％

長實集團（０１１１３） ３９﹒０５元 跌０﹒５１％

萬洲國際（００２８８） ６﹒３５元 跌０﹒４７％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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京東健康（０６６１８） １８７﹒００元 跌４﹒１０％

阿里巴巴（０９９８８） ２４０﹒００元 跌３﹒３８％

京東集團（０９６１８） ３２６﹒００元 跌２﹒１０％

阿里健康（００２４１） ２６﹒０５元 跌１﹒８８％

聯想集團（００９９２） ６﹒９５元 跌０﹒７１％

美團 （０３６９０） ２８５﹒００元 跌０﹒７０％

中芯國際（００９８１） １９﹒１０元 跌０﹒６２％

小米集團（０１８１０） ３１﹒８０元 跌０﹒３１％

網易 （０９９９９） １４４﹒４０元 跌０﹒２８％

騰訊控股（００７００） ５７０﹒００元 跌０﹒１８％

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（ｕｌ）

