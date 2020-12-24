《盤後部署》港股未見明顯方向，維持２６０００至２６８００上落

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普批評國會通過的近９０００億美元紓困方案規

模太細，威脅不會簽署批准，隔晚美股三大指數升跌不一。港股平安夜半日市，輕微低開不足一

點報２６３４２點，其後跌幅一度擴大至１２１點，主要受累阿里巴巴（０９９８８）因涉嫌壟

斷遭立案調查及四間監管機構約談螞蟻集團，其股價急挫，並拖低騰訊（００７００）和美團

（０３６９０）表現；惟內房和內銀股反彈，匯控（００００５）和港交所（００３８８）亦造

好，恆指最多倒升１２７點迫近二十天線。收升４３點或０﹒１６％，報２６３８６點，仍失落

十天線（２６３８９點），主板成交９７９﹒８６億。國指報１０４３０點，跌５１點或

０﹒５０％。

科指回吐２８３點或３﹒３６％，報８１４２點。阿里巴巴為本日表現最差藍籌，收插

８﹒１３％，報２２８﹒２元，盤中最低見２２６﹒２元，創五個半月低。瑞聲（０２０１８）

考慮分拆從事光學產品研發及產銷的誠瑞光學於內地獨立上市，升７﹒０７％，報４３﹒９元。

Ａ股兩市低開低走，上證綜指報３３７５點，跌７點或０﹒２１％；深證成指報１３９６８

點，跌４６點或０﹒３３％，兩市總成交５２０９﹒０３億人幣。



＊英國與歐盟傳快將達成貿協，消除硬脫歐不明朗因素＊



英美傳媒最新均引述歐盟官員透露，雙方已開始準備簽署協議，預期２４日早上會宣布結果

。外電報道引述英方消息人士稱，雙方可以達成協議框架，因為英國首相約翰遜同意作出讓步，

接納歐盟提出的捕漁配額只減少２５％的要求。不過，歐盟則同意有５年半的過渡期，而不是原

先堅持的７年過渡期。仍在討論最後文本。英國內閣將開會討論有關事宜。不過，上述消息未得

到證實。

若英國不必硬脫歐，掃除了長和（００００１）、匯控、電能（００００６）、保誠、渣打

（０２８８８）等股份一些不確定性。

國家市場監管總局近日根據舉報，對阿里巴巴實施要求網點商戶在兩家網購平台中選一家進

行合作等行為涉嫌壟斷，立案調查。另外，據報人民銀行、銀保監、中證監、國家外匯管理局近

日將約談螞蟻集團，督促指導公司按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消

費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。阿里巴巴回應將積極配合監管部門調查，目前

業務一切正常。螞蟻稱將嚴格遵從監管部門的要求。

官媒《人民日報》評論稱，此舉並不意味國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變。鼓勵

與規範應當並重，線上經濟必須依法依規進行創新發展，如果超越法律法規限制，放任市場壟斷

、無序擴張、野蠻生長，終將使整個行業無法實現健康可持續發展。



＊政策因素未盡出，科網巨企撈底待明年＊



今日港股形態為陀螺，屬待變形態。現時未見有消息會引導整體大市上行或低走，技術支持

位於２６０００點，阻力位２６８００點。

另外，就昨日市埸監管總局頒布新規，要求互聯網平台企業嚴格遵守「九不得」，和今日阿

里巴巴及螞蟻事件而言，官方機構願意白紙黑字立例要求企業遵守規則，總比官媒三不五時放話

拖累股價下跌為佳，負面消息明朗化，投資者有機會重估相關股份的投資價值。不過，中央經濟

工作會議已經表明強化反壟斷和防止資本無序擴張為明年８個重點任務之一，預期規管措施未盡

出，投資者現時無謂「手多」，靜候明年撈底好過。

今晚美股會提早三小時收市，２５日聖誕節全日休市。（ｎｓ）

