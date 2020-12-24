《台股攻略－馮偉明》台股今日升５７點收市

《台股攻略》台股今日（２４日）開高走高，升５７﹒１９點，收１４２８０﹒２８點，成

交金額為２２１８﹒９３億元（新台幣．下同）。

電機機械、塑化及紡織等今日升幅較為突出。傳產股方面，鋼鐵及紡織股走揚，高興昌、海

光及第一銅漲停；紡織股受惠於下游客戶需求增加，集盛及聯發等低價位個股亮燈漲停。權值股

方面，蘋果概念股指標鴻海升０﹒９％，收８９﹒６元，成交量超過４萬張；晶圓代工廠台積電

升０﹒２％，收５１０元，成交量約１﹒４９萬張；大立光開高走低，收在平盤３２６０元。媒

體報導被動元件可能提前一季於明年農曆年後漲價，令被動元件族群股價反映利多，國巨升

２﹒４４％，收５０４元；華新科升２﹒９５％，收２２７元。

歐美聖誕節假期開始，市場交投將減少，內資控盤估計仍以中小型股為主，大型權值股不易

有明顯表現，連帶指數空間也將相對受限。預料加權指數將會在１４０００至１４５００點之間

震盪，但個股升跌差異大，強勢股將陸續向上，建議操作上應選股不選市。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

