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即市新聞

24/12/2020 11:05

《窩輪豪情－梁業豪》科技股沽壓大，留意晚上美國科技股的表現

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、必需性
消費業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港交
所（００３８８）、京東健康（０６６１８）與小米（０１８１０），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選阿里巴巴（０９９８８）、達利食品（０３７９９）與阿里健康（００２４１）。
　　港股半日市中，好淡大戶爭持非常激烈；好友大戶主力買入藍籌股與紅籌股，科技股則被淡
友大戶力沽。後者找到反攻的機會，即市好友只宜小注候低持有恆指牛證圖利，但須依即市圖訊
號沽貨走位。市況所見，恆指期貨升抵２６４７０，到達即市首個升浪目標後，走勢轉弱。另一
方面，科指期貨雖曾於２８２４４呈現即市支持，其後價位從８３４５急挫至８１９８，可見科
技股的沽壓依然非常大。今晚（２４日）大家應觀察的，為美國科技股的淡勢會否加劇，觸發短
期調整市的展開。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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