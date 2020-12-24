《談國論企－黎偉成》要解決好大城市住房突出問題

《談國論企》中國中央經濟工作會議所提出的２０２１年八個重大任務中，第七項特別強調

要「解決好大城市住房突出問題」，相當惹人注目。大城市因地價、商品住宅樓價貴，做成突出

的住房問題，故估計中央會力促大城市政府加強土地供應、建設更多保障性租賃住房，和規範市

場行為，配合促進就業、完善社保和優化收入分配結構，使人民得以安居樂業，擴大消費，成為

擴大內需這個戰略基點的重要支持力量。



＊大城市政府須完善交通網疏導居民＊



房地產問題，一直是政府多年來深切關注的其中重大問題，並可見之於上世紀８０年代中推

出宏觀調控政策時，須調控的四大行業中就有房地產，至今仍是要重點處理的其中一個項目，但

程度上已有頗大差異，因（１）會議的提法，是要「解決好」的，是「大城市」的「住房突出問

題」，即大城市存在相當突出的住房問題，要好好解決，而（２）非當年的一刀切式的全面調控

，反映出政府經過多年積極主動和有針對性的調控，突出問題逐步縮窄，現屬重大的，肯定是大

城市的住房問題，當非中國特有，乃世界各國或地區所面對的困擾。

會議十分明確重申：「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，雖為以大城中心，而

市中心的房地產發展已經飽和，新建和新供應日益有限，所出現求過於供的熱潮始終無法稍一減

退。由是大城市政府要加大建設城軌、城內快速公路、市內各區道路等交通設施建設，使市中心

以外的住房建設顯得有吸引力，和增加的供應，可達疏導聚居人口的政策性實效，亦能減低市場

投機炒賣的壓力。

此亦為中央要求地方政府得繼續採取近年的「因地制宜、多制並舉」的政策性策略，以達「

促進房地產市場平穩健康發展」的標。

需要一而再指出的，是國家的房地產政策，是要力求市場「平穩」、「健康」發展，並非境

內外坊間多年來胡言亂語的「打壓」，此可印證於中央把房地產調控縮窄至要「解決好大城市住

房突出問題」之策。

不僅止於商品住宅層面，會議所提出的另一個重點，為（二）租賃式的住房，特別是「要高

度重視保障性租賃住房建設」，可視之為房地產市場平穩健康發展的其中重要支持力量，因有了

保障性租賃住房的選擇，居民便不用計算好承受能力而匆匆置業，可以暫居於保障性租賃住房，

到有經濟能力和條件時，才購房自住，好處有減低開支和生活壓力，暫租而不強自力量的購房，

當然可以緩和商品住房的壓力，使市場的炒風降低，有利平穩健康發展。

由是會議要求：（Ｉ）「加快完善長租房政策，逐步使租購住房在享受公共服務上具有同等

權利，規範發展長租房市場」，重點在於租賃房，可以長租，使住戶可以不用擔心續租的期限問

題，特別是可以享受公共服務上具有同等權利。



＊加快完善長租房政策可緩購房壓力＊



（ＩＩ）要降低租賃住房稅費負擔，整頓租賃市場秩序，規範市場行為，對租金水平進行合

理調控。

只要住房問題得到相當程度的解決，特別是大城市，人民可「安居」，當然可以「樂業」，

和可以共享經濟發展的良好成果。（住房與民生，評中央經濟工作會議之四）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

