《異動股》阿里挫逾３％，涉嫌壟斷遭立案調查另監管機構約談螞蟻

《經濟通通訊社２４日專訊》今早開市前，有兩項對阿里巴巴（０９９８８）不利消息，阿

里巴巴開跌３﹒３８％，報２４０元；成交約２７０萬股，涉資６﹒４９億元，為開市表現最差

藍籌。

中國國家市場監管總局近日根據舉報，依法對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案

調查。「二選一」是指網購平台利用市場支配地位，要求網點商戶在兩家網購平台中選一家進行

合作。

另外，據報人民銀行、銀保監、中證監、國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導

公司按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金

融業務經營與發展。

螞蟻集團也確認今日收到監管部門的約談通知，稱將認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，

不折不扣地做好相關工作的落實。

同系股份方面，阿里健康（００２４１）跌１﹒８８％，報２６﹒０５元；阿里影業

（０１０６０）平開，報０﹒９６元；高鑫零售（０６８０８）升１﹒３９％，報８﹒０１元。

科指開報８３４８，跌７７點或０﹒９２％。

恆生指數開報２６３４２，跌不足一點，主板成交２３﹒０２億元。國企指數報１０４６３

，跌１９點或跌０﹒１９％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里巴巴（０９９８８） ２４０﹒００元 跌３﹒３８％

阿里健康（００２４１） ２６﹒０５元 跌１﹒８８％

阿里影業（０１０６０） ０﹒９６元 無升跌

高鑫零售（０６８０８） ８﹒０１元 升１﹒３９％



騰訊控股（００７００） ５７０﹒００元 跌０﹒１８％

美團 （０３６９０） ２８５﹒００元 跌０﹒７０％

小米集團（０１８１０） ３１﹒８０元 跌０﹒３１％

京東集團（０９６１８） ３２６﹒００元 跌２﹒１０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

