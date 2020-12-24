《異動股》京東健康連升四日後回吐逾９％，主動沽盤６６％

《經濟通通訊社２４日專訊》京東健康（０６６１８）連升四日後回吐，暫跌９﹒３３％，
報１７６﹒８元；成交約８０萬股，涉資１﹒４８億元，主動沽盤６６％。
同業阿里健康（００２４１）跌３﹒９５％，報２５﹒５元；平安好醫生（０１８３３）跌
０﹒４５％，報８８﹒４元。
現時，恆生指數報２６３０８，跌３４點或跌０﹒１３％，主板成交４４﹒８５億元。國企
指數報１０４４４，跌３７點或跌０﹒３６％。
上證綜合指數報３３７７，跌５點或跌０﹒１６％，成交１２５﹒７４億元人民幣。深證成
份指數報１３９４４，跌７０點或跌０﹒５０％，成交１２８﹒６７億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
京東健康 （０６６１８） １７６﹒８元 跌９﹒３３％
京東集團 （０９６１８） ３２６﹒４元 跌１﹒９８％
阿里健康 （００２４１） ２５﹒５元 跌３﹒９５％
平安好醫生（０１８３３） ８８﹒４元 跌０﹒４５％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動