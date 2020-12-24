  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/12/2020 09:32

《異動股》京東健康連升四日後回吐逾９％，主動沽盤６６％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》京東健康（０６６１８）連升四日後回吐，暫跌９﹒３３％，
報１７６﹒８元；成交約８０萬股，涉資１﹒４８億元，主動沽盤６６％。
　　同業阿里健康（００２４１）跌３﹒９５％，報２５﹒５元；平安好醫生（０１８３３）跌
０﹒４５％，報８８﹒４元。
　　現時，恆生指數報２６３０８，跌３４點或跌０﹒１３％，主板成交４４﹒８５億元。國企
指數報１０４４４，跌３７點或跌０﹒３６％。
　　上證綜合指數報３３７７，跌５點或跌０﹒１６％，成交１２５﹒７４億元人民幣。深證成
份指數報１３９４４，跌７０點或跌０﹒５０％，成交１２８﹒６７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東健康　（０６６１８）　　１７６﹒８元　　　跌９﹒３３％
　　京東集團　（０９６１８）　　３２６﹒４元　　　跌１﹒９８％
　　阿里健康　（００２４１）　　　２５﹒５元　　　跌３﹒９５％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　８８﹒４元　　　跌０﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning24/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：信義光能為光伏股首選
財經熱話24/12/2020
【回顧展望－新股】新股百花齊放中企回流　新能源車板塊料最觸目
財經熱話24/12/2020
【回顧展望－新股】新股集資全球第二　第二上市股及生科股規模大
中國故事23/12/2020
《神州經脈》企業債風險排查啟動　社區團購遭規管　A場交投續旺
香港政情23/12/2020
【回顧展望－風雲色變】人大通過「國安法」　香港特首被美國制裁
香港要聞23/12/2020
【回顧展望－風雲色變】鄧飛：通識課程太虛應改革　關心教學內容
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 35公升檯式消毒碗櫃

【etnet Bonus】賞MCP新都城中心聖誕衣物籃

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>