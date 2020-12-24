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即市新聞

24/12/2020 15:32

《美元走勢－羅明立》小心英鎊在貿協消息公布後衝高回落

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒６２　　　１０３﹒５０　　　１０３﹒５７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２１６　　　１﹒２１９３　　　１﹒２２０５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５６５　　　１﹒３５０２　　　１﹒３５６３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８８２　　　０﹒８８６９　　　０﹒８８８２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３０　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周首次申領失業金人數意外減少至８０﹒３萬，遠低於市場預期為８８
萬，前值為８８﹒５萬。期內，持續申領人數則減少１７萬至５３３﹒７萬，亦低於市場預期的
５５５﹒８萬，顯示更多美國民眾或正尋找工作。雖然，美國國會批准了９０００億美元的抗疫
救助刺激方案，不過總統特朗普威脅拒絕簽署有關議案，並要求國會修改當中不必要的開支部分
。美匯指數短線整固，或於８９﹒５０至９１之間上落，後市下行風險未改，８８仍然可能是階
段性底部。
　　加拿大１０月國內生產總值（ＧＤＰ）按月增長０﹒４％，高於預期的０﹒３％，並且連續
第六個月出現增長，不過較９月份的０﹒８％為低，數據反映當地經濟活動繼續擴張。市場關注
變種新冠病毒會否令各國實際更多的封鎖限制措施，拖累經濟重啟復甦，影響原油需求，對加元
帶來負面影響。美元兌加元暫時於１﹒２７附近築底，反彈應會受制於５０天線的１﹒３０。
　　有消息指英國首相可能於今日（２４日）稍後宣布跟歐盟達成脫歐後的貿易協議，刺激鎊匯
重上１﹒３５。若能消除這一不明朗因素，應有助英國經濟回穩，但受疫情惡化的影響，加上投
資者可能借好消息獲利，小心英鎊在消息公布後衝高回落。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２５０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２３００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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