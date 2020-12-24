《美元走勢－羅明立》小心英鎊在貿協消息公布後衝高回落

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒６２ １０３﹒５０ １０３﹒５７

歐元╱美元 １﹒２２１６ １﹒２１９３ １﹒２２０５

英鎊╱美元 １﹒３５６５ １﹒３５０２ １﹒３５６３

美元╱瑞郎 ０﹒８８８２ ０﹒８８６９ ０﹒８８８２

美元╱港元 ７﹒７５３０ ７﹒７５２０ ７﹒７５２６

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《美元走勢》美國上周首次申領失業金人數意外減少至８０﹒３萬，遠低於市場預期為８８

萬，前值為８８﹒５萬。期內，持續申領人數則減少１７萬至５３３﹒７萬，亦低於市場預期的

５５５﹒８萬，顯示更多美國民眾或正尋找工作。雖然，美國國會批准了９０００億美元的抗疫

救助刺激方案，不過總統特朗普威脅拒絕簽署有關議案，並要求國會修改當中不必要的開支部分

。美匯指數短線整固，或於８９﹒５０至９１之間上落，後市下行風險未改，８８仍然可能是階

段性底部。

加拿大１０月國內生產總值（ＧＤＰ）按月增長０﹒４％，高於預期的０﹒３％，並且連續

第六個月出現增長，不過較９月份的０﹒８％為低，數據反映當地經濟活動繼續擴張。市場關注

變種新冠病毒會否令各國實際更多的封鎖限制措施，拖累經濟重啟復甦，影響原油需求，對加元

帶來負面影響。美元兌加元暫時於１﹒２７附近築底，反彈應會受制於５０天線的１﹒３０。

有消息指英國首相可能於今日（２４日）稍後宣布跟歐盟達成脫歐後的貿易協議，刺激鎊匯

重上１﹒３５。若能消除這一不明朗因素，應有助英國經濟回穩，但受疫情惡化的影響，加上投

資者可能借好消息獲利，小心英鎊在消息公布後衝高回落。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２５０ １﹒２１５０ １﹒２３００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

