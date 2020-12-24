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即市新聞

24/12/2020 17:55

《再戰明天》全球主要市場聖誕節假期休市，下周一澳紐加英股休市

　　《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日）全球主要市場放聖誕節假期休市。下周一
（２８日），美國公布１２月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

＊日本央行公布會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一早上７：５０ａｍ，日本央行發布１２月１７－
１８日政策會議審議委員意見摘要。

＊全球主要市場放聖誕節假期休市＊

　　明日為聖誕節假期，香港、紐澳、南韓、印度、德法英瑞士及美加巴西股市休市。
　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１１月失業率，料維持於３﹒１％。
７：５０ａｍ，日本公布１１月零售銷售，年率料由６﹒４％下跌至１﹒８％。１：００ｐｍ，
日本公布１１月新屋動工，年率跌幅料由８﹒３％收縮至４﹒９％。
　　下周日（２７日）早上９：３０ａｍ，中國公布１１月工業利潤。

＊美國公布１２月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數＊

　　下周一，澳紐、加拿大及英國股市休市。
　　下周一早上７：５０ａｍ，日本公布１１月工業生產，年率跌幅料由３％收窄至２﹒３％。
　　下午４：３０ｐｍ，香港公布１１月貿易收支，料貿赤由３６８億元收窄至２４４億元。
１１：３０ｐｍ，美國公布１２月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由１２降至
１０﹒２。

＊中綠公布業績＊

　　在本港，下周一，中綠（００９０４）公布業績。（ｈｏ）

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