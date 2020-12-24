《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒３８％，料未來幾周樓價續反覆

《經濟通通訊社２４日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連跌

兩周，最新報１７５﹒８８點，按周跌０﹒３８％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本

周指數反映１１月底政府宣布收緊防疫措施當周市況，尚未反映再收緊防疫及疫苗接種的消息，

故預期未來幾周樓價將繼續反覆，波幅忽大忽小，但未有向上或向下的訊號，走勢仍有待觀察。



＊三大整體指數齊跌２周，豪宅樓價有回穩跡象＊



本周三大整體指數齊跌，但跌幅收窄。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１７８﹒９９點，按周跌０﹒４５％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７６﹒４９點，按周跌

０﹒４９％。三大整體指數齊跌２周，ＣＣＬ累跌１﹒０５％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌

１﹒３４％，ＣＣＬ（中小型單位）累跌１﹒３１％。

至於ＣＣＬ（大型單位）報１７２﹒６８點，按周升０﹒２５％，連升３周共０﹒７４％。

近８周豪宅樓價在１７１點到１７２點之間企穩，有回穩跡象。

黃良昇指，以第四波疫情３周計，ＣＣＬ三大整體指數首周齊升後，連續二周齊跌，走勢反

覆。而近３周，ＣＣＬ累升０﹒１９％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升０﹒０７％，ＣＣＬ（中小型單

位）累升０﹒０９％。



＊新界西樓價升０﹒５６％，其餘三區樓價均下跌＊



分區方面，本周僅新界西區樓價錄得升幅，按周升０﹒５６％至１６２﹒１７點。新界東

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８８﹒８８點，按周跌０﹒２％，連跌２周共１﹒９９％。

九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７３﹒８１點，按周跌０﹒９３％，連跌２周共１﹒４３％。港

島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８５﹒０６點，按周跌０﹒８５％，終止２周連升。

黃良昇補充指，黃竹坑站５期住宅地皮已於本周二（２２日）截收意向，而山頂文輝道住宅

地皮亦以１２０億元批出，對本港樓價的影響料於明年１月中旬的ＣＣＬ才開始反映。（ｙｗ）

