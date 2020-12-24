駿隆強積金綜合指數年初至今回報１０％，強積金人均賺２﹒３萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》駿隆表示，今年１２月環球股市向好，月內強積金每人平均盈

餘４４７０元，年初至今人均賺２３１２３元。

截至１２月１８日，駿隆強積金綜合指數上升１﹒８％，報２５３點。三大主要指數中，股

票基金指數報３５６點，升２﹒５％；混合資產基金指數升２﹒３％，報２４９點；固定收益基

金指數微升０﹒２％，報１２９點。至於由年初至今的回報，駿隆強積金綜合指數升

１０﹒１％，當中股票基金指數升１３％；混合資產基金指數升１１﹒５％，而固定收益基金指

數就升２﹒５％。

駿隆指，今年受疫情影響，截至１２月１８日，恆指年初至今回報為負３％，但主動管理型

的港股基金更錄得１４﹒６％增長。表現最佳的股票類別為大中華股票基金，平均回報為

２１﹒７％。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及財政政策措施將維持，令股市表現與經

濟基本因素情況出現持續脫勾。預期疫苗可以大規模生產時，舊經濟板塊將會持續改善。債券價

格亦持續高企，長債出現持續調整跡象。他認為，投資者應留意中美關係對中港股市的影響。長

線可根據自身風險承受能力，分段吸納新舊經濟比例平衡的股票類別基金。（ｓｋ）

