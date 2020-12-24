《小傳日記》聖誕不平淡，阿里股價慘，只得半日市，漲小小應節！

《小傳日記》聖誕前夕，小傳喺度祝大家聖誕快樂、新年進步！不過疫情下個個無得開Ｐａ

ｒｔｙ，係慘慘豬嘅！可能ＦＵＮＤ佬都提早放假，半日市嘅魚缸今日都係悶小小，但科技佬就

忙到甩碌！大市今早低開唔夠１點，「孖屐」就傳來消息，話神州市場監管總局對阿里（０９９

８８）就壟斷行為立案調查，嚇到阿里今日股價裂口低開；不過有指瑞聲（０２０１８）分拆旗

下光學業務回Ａ上市，所以撐起魚缸轉為高收，半日市魚缸最終收報２６３８６點，升４３點或

唔夠半巴仙，主板成交９７９﹒８６億銀。國企指數報１０４３０銀，跌５１點或半巴仙。恆生

科技指數報８１４２，跌２８３點或逾３巴仙

內地Ａ場都係悶悶地收半日市，上證綜合指數報３３７５點，跌７點或唔夠半巴仙，深證成

份指數報１３９６８點，跌４６﹒６１點或近半巴仙。兩市半日成交維持５２０９億人仔。

睇睇大隻藍戰士，大象（００００５）漲逾１巴仙，報４０﹒１銀；生發發（００３８８）

漲逾２巴仙，報４１３銀；ＱＱ（００７００）跌近３巴仙，報５５６銀；建行（００９３９）

漲近３巴仙，報５﹒６８銀；ＡＩＡ（０１２９９）近１巴仙，報９０﹒９銀。



＊阿里遭調查股價嚇到怕，瑞聲又分拆缸友啪啪啪＊



反互聯網巨頭壟斷風氣愈吹愈勁，市場監管總局近日根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」

等涉嫌壟斷行為立案調查，缸友都嚇到立即Ｄｕｍｐ貨離場，今日阿里裂口低開，半日收跌逾８

巴仙，報２２８﹒２銀；同系股份都插晒水，阿里健康（００２４１）插水一成，報２３﹒６５

銀；阿里影業（０１０６０）潛逾２巴仙，報０﹒９４銀；高鑫零售（０６８０８）挫逾３巴仙

，報７﹒６６銀。

而瑞聲（０２０１８）公布，正考慮建議分拆從事光學產品研發及產銷的誠瑞光學於內地一

家證券交易所獨立上市，股價梗係靚仔，缸友們鼓掌兼立即轉碼，刺激股價漲逾７巴仙，報４３

﹒９銀；另一孖寶舜宇光學（０２３８２）飆逾３巴仙，報１６２﹒４銀；其他手機股造好，小

米（０１８１０）再破頂，今日漲近２巴仙，報３２﹒４５銀；比亞迪電子（００２８５）回吐

逾３巴仙，報３８﹒５５銀。



＊原油價又升三桶油起勁，長汽曾破頂今日難再贏＊



由於原油庫存下降，帶動油價於周三升逾２巴仙，「三桶油」一齊水漲船高，中石化（００

３８６）升逾１巴仙，報３﹒４銀；中石油（００８５７）漲逾１巴仙，報２﹒３８銀，；中海

油（００８８３）升逾１巴仙，報７﹒３４銀；中海油服（０２８８３）揚近３巴仙，報６﹒３

４銀；中石化冠德（００９３４）微升近１巴仙，報２﹒７銀。

而上日曾經破頂嘅長汽（０２３３３）高處不勝寒，今日隨即回吐，盤中低見２１﹒３元，

半日收跌近２巴仙，報２２﹒２銀；比亞迪（０１２１１）跌逾２巴仙，報１９３﹒５銀；中升

控股（００８８１）挫近３巴仙，報５３﹒１銀；雅迪控股（０１５８５）回吐近４巴仙，報１

４﹒８銀；美東汽車（０１２６８）跌近１巴仙，報２９﹒２５銀。聖誕快樂，請請！



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