《真知灼見－溫灼培》人民幣過貴嗎？

《真知灼見》從今年初至今，人民幣兌美元匯價已累積升了６﹒３％。倘以今年５月２７日

低位７﹒１９６３兌１美元計，人民幣的累積升幅更達９﹒４％。由於升幅已大，使不少後來者

對吸納人民幣存戒心。筆者亦留意到不少投資者對吸納人民幣的憂慮主要是擔心到中國作為世界

工廠，人民幣匯價過強可不利其出口。所以認為中央是不會容許人民幣這麼強。



＊中國出口市場，美國已非獨大＊



上述講法不能謂錯，但亦非正確。不少投資者在潛意識上仍停滯在十多年前的國際大環境中

。在筆者記憶中，過去美國不單是中國貨品的最大出口地，佔中國整體出口更達一半以上；所以

，當年人民幣兌美元強，對中國的出口確會帶來較大的負面影響。但是，在過去十多年整個形勢

已轉變了不少。中國出口到歐盟及東盟的比例一直在升。而現在所見，美國、歐盟及東盟已成為

中國三大出口市場，且三大市場的佔比也相當接近。以中國海關總署數字顯示，於今年首１０個

月累計，以美元計算，美國佔中國整體出口達１７﹒２％、歐盟佔１５﹒２％及東盟佔１４﹒７

％。而筆者察覺到，這佔比從不同時空觀察可有不同結果，並不斷在變；有時歐盟排第一，有時

出口到東盟的比例還較美國要大。只能說，這三個地區均為中國出口的三頭馬車。

這裏筆者想突出一點，美國在中國的出口佔比已非獨大；中國有著八成以上的出口均與美國

無關。再者，經歷了過去兩年的中美貿易紛爭，如美國可以的，相信已盡量不從中國入口。現在

還要從中國入口的貨品，相信也因別無替代而已。所以，以今天形勢就是人民幣兌美元匯價升，

中央還需要阻止嗎？



＊人民幣非偏貴＊



給予大家多一點參考資料。從今年初至今，人民幣兌歐元匯價累積是跌了１﹒８％。同一期

間，人民幣兌日圓及南韓圜匯率則分別升了１﹒２％及１﹒１％。可以說今年人民幣匯率只是跟

大隊兌美元升值，但在交叉盤上，兌其他中國的主要貿易伙伴貨幣，人民幣基本上只是橫行。所

以，若說現在人民幣匯率偏貴，又是否值得商榷呢？



＊端視電子化人民幣進程＊



最後，中央料將於明年推出電子化人民幣。其目的相信是為人民幣國際化鋪路；而為達到此

目的，中央也不能容許人民幣大跌，因這會阻礙人民幣國際化進程。試問，有誰願意持有一隻不

斷下跌貨幣作儲備？綜合上述分析，筆者根本不認為今天人民幣匯價有過貴情況。事實是否如此

？大家拭目以待吧。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

