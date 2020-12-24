《與聯共策－鄒建雄》明年市場新常態下債券投資宜平衡防守與收益

《與聯共策》即將面世的新冠病毒疫苗為民眾生活重回正軌帶來希望，環球經濟經歷嚴冬以

後，明年有望強勢反彈，但結構性不利因素仍存在，未來經濟發展可能不會一帆風順。我們即將

步入２０２１年，環球經濟在後疫情時代反彈，能否推動更廣泛的通貨再膨脹？債券投資者又該

如何規劃新年的投資部署？



＊經濟有望反彈，但仍面臨挑戰＊



整體來說，聯博認為經濟前景仍值得樂觀以對。由中國與其他亞洲國家的經驗可知，一旦疫

情獲得控制，加上貨幣與財政政策提供充裕的支持，經濟有望迅速復甦。然而，當前的關鍵問題

在於更強勁的增長能否推動更廣泛的通貨再膨脹，並反映在消費物價和債券孳息率上。

然而，經濟回復增長後，市場或會遺忘復甦的可持續性。投資者需要留意，環球經濟在疫情

前並不健全，生產力增長疲弱，而且人口結構前景不佳。另外，長期經濟前景亦面臨三個長期趨

勢的影響，包括：民粹主義高漲；中國與歐美國家的地緣政治衝突加劇；債務水平高企。

中期而言，環球經濟正逐步邁向通貨再膨脹。但鑑於美國遲遲未能推出亟需的進一步的財政

刺激措施，加上失業率高企，通脹預期較低，通貨再膨脹難以在２０２１年出現。



＊低利率環境下，債券投資宜放眼環球及多元化＊



全球央行政策已步入新時代，貨幣政策的首要目標是將債券孳息率維持於低位，以支持財政

擴張。然而，預期各大央行未來或將不會推出雙管齊下的財政政策與貨幣政策。均衡利率預期將

低於過去水平，在缺乏有力證據顯示通脹將錄得長期增長，貨幣政策對於經濟增長與失業率下降

的反應將與以往不同。

舉例來說，美國聯儲局的任務依然艱巨，部分原因在於，美國債市尚未反映目前的孳息率水

平或已成為「新常態」。然而，聯儲局明確指出會採用新的反應函數，且希望維持經濟「運行熱

絡」的狀態，藉此推高通脹。若實質通脹並未升高或通脹預期並未明顯轉變，聯儲局不會樂見孳

息率攀升。但這不代表美國債券孳息率明年不會攀升，而是意味著孳息率難以重返疫情前的交易

區間。

步入２０２１年，環球投資市場的投資機會與挑戰並存。信貸市場方面，隨著最艱難的時期

逐漸過去，聯博認為已發展市場高收益債券以及與美國住宅抵押貸款相關的部分信貸證券存在投

資機遇。投資者亦應留意非投資級別新興市場主權債券和亞洲企業信貸，以提升收益水平。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

