港股回彈仍失十天線，恒指半日市收升４３點報２６３８６點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股表現平穩，而今日平安夜港股為半日市，恆指今早微

低開不足一點報２６３４２點，隨後曾低見日內低位２６２２１點。之後大市由手機股與油股帶

領上揚，升至近２０天線（約２６４７６）見阻力，日內高位見２６４７０點。遭內地監管部門

立案調查的阿里巴巴（０９９８８）大跌逾８％，拖累港股升幅好窄，最終聖誕假期前港股收報

２６３８６點，升４３點或升０﹒１６％，未能重上１０天線（約２６３９１點）水平；國企指

數報１０４３０點，跌５１點或跌０﹒５０％；恆生科技指數報８１４２點，跌２８３點或跌

３﹒３６％。半日主板成交９７９﹒８６億元跌２４﹒１％。

而Ａ場方面今早表現偏軟，上證綜合指數收報３３７５點，跌７﹒１１點或跌０﹒２１％，

成交２３１５﹒７６億元人民幣。深證成份指數收報１３９６８點，跌４６﹒６１點或跌

０﹒３３％，成交２８９３﹒２７億元人民幣。

重磅股則普揚，建行（００９３９）升２﹒５３％，報５﹒６８元；港交所（００３８８）

升２﹒２８％，報４１３元；中移動（００９４１）升１﹒４８％，報４４﹒５元；友邦

（０１２９９）升０﹒７２％，報９０﹒９元。惟騰訊（００７００）跌２﹒６３％，報５５６

元。



＊內地加強對阿里巴巴與螞蟻集團監管，阿里今挫逾８％＊



中國國家市場監管總局調查阿里巴巴涉嫌壟斷行為。而人民銀行、銀保監、中證監、國家外

匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導公司按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平

競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。ＡＴＭＸＪ今日普軟，其中阿里

巴巴急跌８﹒１３％，報２２８﹒２元；美團（０３６９０）跌２﹒７２％，報２７９﹒２元；

京東（０９６１８）跌２﹒２８％，報３２５﹒４元；騰訊（００７００）跌２﹒６３％，報

５５６元。只有小米（０１８１０）可揚升１﹒７２％，報３２﹒４５元。

而同系股份亦走低，京東健康（０６６１８）連升四日後回吐，急挫１５﹒６４％，報

１６４﹒５元；阿里健康（００２４１）跌１０﹒９２％，報２３﹒６５元。惟平安好醫生

（０１８３３）可微升０﹒６２％，報８９﹒３５元。



＊英方接納歐盟提出捕漁配額減２５％要求，渣打飆升逾３％＊



外電報道引述消息人士稱，英國與歐盟可以達成協議框架，因為英國首相約翰遜同意作出讓

步，接納歐盟提出的捕漁配額只減少２５％的要求。在港相關概念股普遍向上，渣打

（０２８８８）可飆升３﹒４８％，報４９﹒１元；保誠（０２３７８）升２﹒５４％，報

１４１﹒３元；匯控（００００５）升１﹒３９％，報４０﹒１元；惟長和（００００１）升

０﹒９４％，報５３﹒６５元。

油存下降帶動油價周三升逾２％，布油期貨升２﹒２％收報每桶５１﹒２０美元；而美油期

貨則揚升２﹒３％收報每桶４８﹒１２美元。三桶油造好，中石油（００８５７）升１﹒２８％

，報２﹒３８元；中石化（００３８６）升１﹒４９％，報３﹒４元；中海油（００８８３）升

１﹒３８％，報７﹒３４元。而中海油服（０２８８３）升２﹒５９％，報６﹒３４元；中石化

冠德（００９３４）亦微升０﹒７５％，報２﹒７元。（ｊｃ）

