《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：銀保監稱保持宏觀槓桿率穩定

《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



完善多層次廣覆蓋差異化金融機構體系

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銀保監會主席郭樹清日前主持召開黨委擴大會議，要求完善多層次、廣覆蓋、差異化金融機構體

系。健全金融機構治理，嚴格規範股東股權管理。加快推動理財、信託轉型發展，培育壯大機構

投資者。



實探產煤大省：煤價飆漲幾時休

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記者日前赴產煤大省調研發現，大卡車排隊等候拉煤、動力煤「一車難求」等景象正在上演，本

應發揮煤價「壓艙石」作用的煤炭中長期合同履約難等問題凸顯。有煤炭公司人員表示，希望有

關部門加強煤炭中長期合同監管和兌現率考核。



貨幣政策更精準，靈活適度穩預期

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國務院常務會議近日決定延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃。專家稱

，此舉進一步釋放出政策操作上要更加精準有效，不急轉彎的信號。





《上海證券報》



扎實推進海南自貿港法立法工作

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國務院副總理韓正２３日主持召開推進海南全面深化改革開放領導小組全體會議，總結海南全面

深化改革開放工作和海南自貿港建設進展情況，審議有關政策文件，研究部署２０２１年重點工

作。



加快構建金融服務實體經濟體制機制

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銀保監會主席郭樹清２２日主持召開黨委擴大會議並表示，要持續提升金融服務實體經濟質效，

深入推進銀行業保險業改革開放，堅決守住不發生系統性金融風險底線，為實現「十四五」開好

局提供有力支撐，以優異成績慶祝建黨１００周年。



各地明年重點聚焦科技創新擴大內需

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記者梳理髮現，多地明確提出明年經濟要開好局起好步，確保一季度經濟「開門紅」。就明年重

點工作任務而言，地方突出強調科技創新，加快培育經濟新動能，要求多措並舉擴大內需。





《證券時報》



銀保監會：保持槓桿率穩定，完善債市法制

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銀保監會主席郭樹清２２日主持召開黨委擴大會議並指出，要保持宏觀槓桿率基本穩定，前瞻應

對不良資產反彈，精準防控重點領域金融風險。多渠道補充銀行資本金。壓實各方責任，推動中

小銀行深化改革、化解風險。堅決打擊各種逃廢債行為。



明年起中國主動調降８８３項商品關稅

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國務院關稅稅則委員會２３日發布通知稱，自明年１月１日起，中國將對８８３項商品實施低於

最惠國稅率的進口暫定稅率。同時，調整後的稅目總數也比２０２０年增加了３１個，達到８５

８０個。



以「九個不得」推動數字經濟發展

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日前，有關部門對社區團購行業發展提出了「九個不得」的要求，它也是所有互聯網平台要遵守

的原則。中央經濟工作會議提出要防止資本無序擴張，「九個不得」既避免了一棍子打死相關創

新，又可以預防無序擴張可能帶來的破壞性後果，意義重大。（ｌｃ）

