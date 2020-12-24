《投資心得－潘鐵珊》瑞聲憑精密加工及自動化生產，提升產品盈利

《投資心得》香港股票分析師協會副主席潘鐵珊先生指出，瑞聲科技（０２０１８）截止今

年９月３０日，集團首三季的收入和毛利分別為１２３﹒６億元（人民幣．下同）及２８﹒９億

元，與去年同期比增長分別下降９﹒８％及２８﹒１％。淨利同比下降４８﹒８％至７﹒５１億

元。但由於產品組合優化以及成本控制有效，分別使第三季度的毛利率環比提升０﹒３個百分點

至２３﹒６％，淨利潤環比大增６０﹒７％至４﹒３億元，收復部分失地。



＊玻塑混合鏡頭明年上半年開始量產＊



期內集團繼續推動產品線管理的組織轉型計劃，提升人均生產效率。光學方面，除了塑膠鏡

頭的毛利率有改善的趨勢外，也將推出如高像素主攝和高價值小頭攝像頭等新產品。而晶圓級

（ＷＬＧ）玻塑混合鏡頭已定於明年上半年開始量產出貨透過整合此技術於集團自身產品，將能

進一步提升集團產品的效能和質素。

而在聲學方面，集團藉著精密加工以及自動化生產優勢，通過標準化平台設計提高生產規模

效應，以通過降低生產成本來大幅提高生產效率為目標，提升安卓聲學產品盈利水平。集團的產

品可應用於不同裝置上，包括智慧手機、手提筆電、可穿戴式裝置等。隨著國內智慧手機品牌競

爭愈趨激烈，以及行業整體技術的成熟和提升，預期將有更多高規格型號及創意新設計不斷推出

市面，估計集團製品能繼續受惠。



＊現價買入上望４７元＊



當傳統的桌上、手提電腦市場持續萎縮的同時，可穿戴式裝置於近年漸受消費者注目。此等

裝置能否成為智能產品的發展趨勢仍有待觀察，但無疑集團在此領域的研發能有助於其在可穿戴

式裝置的新興市場上分一杯羹。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊先生認為，可考慮於現價左右

買入，上望４７元，跌穿３９元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》



（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

