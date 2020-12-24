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即市新聞

24/12/2020 09:05

《思前想後－郭思治》港股或回補２５８００至２５９０９上升裂口

　　《思前想後》英國疫情告急，由於病毒已變種，而傳播能力亦較高，故英國已採取封城措施
，歐洲多國亦宣布暫時禁止英國旅客到訪。事件發生後，整個歐美股市均紛紛急跌，由於市場避
險情緒升溫，故資金入市態度亦會轉趨較保守。此對環球股市而言，當造成相當負面影響。另外
，目前推出的疫苗是根據第一代病毒所研發，其對抗已變種病毒之能力亦為市場所擔憂。而更重
要的是，實體經濟能否順利復甦亦開始令人存疑。在一連串不明因素夾雜下，環球股市可能會出
現較明顯之反覆。

＊避險情緒升溫，回吐潮料延長＊

　　自踏進１２月後，港股一直處中期反彈後之高台消化中。恆指自９月２５日低位２３１２４
點開始之中期反彈，至１１月２５日高位２７０４０點止計，經過八周之急升後，累積之升幅已
達３９１６點。論幅度實不算少，故出現回吐及消化乃正常現象。而自１１月２５日高位２７０
４０點開始之回吐，首個技術支持為１２月１５日之低位２６１２７點，即恆指在三周內共回調
９１３點，相對升幅為３９１６點計，即大市共回調升幅之２３％，論幅度該屬較溫和。亦可以
說，大市只屬中期反彈後之正常消化。而相對起步點為９月２５日低位２３１２４點計，大市該
屬緊扣高台而不下之形態。但由於目前歐美疫情再告急，故在避險情緒升溫下，可能會引發新一
輪拋售，從而導致整個回吐潮延長及加深。

＊本月底前料有更大波幅點出現＊

　　港股自踏進１２月份後，大市之升勢不但漸受規限，而且形態上已成先高後低之格局。直到
執筆一刻止計，本月大市之高位為７日之２６８７０點，而首個技術支持則為１５日之低位
２６１２７點，但由於１４３點之波幅該不能滿足月內所需，加上一個月之高低位是不該同時出
現於七個交易日之內，故在本月底前，理應有更大波幅點出現。即恆指如不能上破２６８７０點
，剩下之可能性該會跌穿２６１２７點。從走勢上看，整個待變之市況一直維持到２１日之收市


＊先高後低形能料試下５０天線＊

　　但踏進２２日，大市技術上終見變化。由於恆指已跌穿１５日之低位２６１２７點，故大市
該會在先高後低之形態主導下再進一步往下尋月內低位。以高位為７日之２６８７０點計，如本
月有約１０００點之波幅，恆指已可下試２５８７０點。即是說，大市繼跌穿２０天線（約２６
５１０點）及１０天線（約２６３９９點）之後，技術上可能會進一步下試５０天線（約２５８
３２點）。同時，恆指亦可能會伺機回補１１月９日遺留下之上升裂口，因仍有一段介乎２５８
００點至２５９０９點，闊１０９點之上升裂口尚待回補。
《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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