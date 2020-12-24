《思前想後－郭思治》港股或回補２５８００至２５９０９上升裂口

《思前想後》英國疫情告急，由於病毒已變種，而傳播能力亦較高，故英國已採取封城措施

，歐洲多國亦宣布暫時禁止英國旅客到訪。事件發生後，整個歐美股市均紛紛急跌，由於市場避

險情緒升溫，故資金入市態度亦會轉趨較保守。此對環球股市而言，當造成相當負面影響。另外

，目前推出的疫苗是根據第一代病毒所研發，其對抗已變種病毒之能力亦為市場所擔憂。而更重

要的是，實體經濟能否順利復甦亦開始令人存疑。在一連串不明因素夾雜下，環球股市可能會出

現較明顯之反覆。



＊避險情緒升溫，回吐潮料延長＊



自踏進１２月後，港股一直處中期反彈後之高台消化中。恆指自９月２５日低位２３１２４

點開始之中期反彈，至１１月２５日高位２７０４０點止計，經過八周之急升後，累積之升幅已

達３９１６點。論幅度實不算少，故出現回吐及消化乃正常現象。而自１１月２５日高位２７０

４０點開始之回吐，首個技術支持為１２月１５日之低位２６１２７點，即恆指在三周內共回調

９１３點，相對升幅為３９１６點計，即大市共回調升幅之２３％，論幅度該屬較溫和。亦可以

說，大市只屬中期反彈後之正常消化。而相對起步點為９月２５日低位２３１２４點計，大市該

屬緊扣高台而不下之形態。但由於目前歐美疫情再告急，故在避險情緒升溫下，可能會引發新一

輪拋售，從而導致整個回吐潮延長及加深。



＊本月底前料有更大波幅點出現＊



港股自踏進１２月份後，大市之升勢不但漸受規限，而且形態上已成先高後低之格局。直到

執筆一刻止計，本月大市之高位為７日之２６８７０點，而首個技術支持則為１５日之低位

２６１２７點，但由於１４３點之波幅該不能滿足月內所需，加上一個月之高低位是不該同時出

現於七個交易日之內，故在本月底前，理應有更大波幅點出現。即恆指如不能上破２６８７０點

，剩下之可能性該會跌穿２６１２７點。從走勢上看，整個待變之市況一直維持到２１日之收市

。



＊先高後低形能料試下５０天線＊



但踏進２２日，大市技術上終見變化。由於恆指已跌穿１５日之低位２６１２７點，故大市

該會在先高後低之形態主導下再進一步往下尋月內低位。以高位為７日之２６８７０點計，如本

月有約１０００點之波幅，恆指已可下試２５８７０點。即是說，大市繼跌穿２０天線（約２６

５１０點）及１０天線（約２６３９９點）之後，技術上可能會進一步下試５０天線（約２５８

３２點）。同時，恆指亦可能會伺機回補１１月９日遺留下之上升裂口，因仍有一段介乎２５８

００點至２５９０９點，闊１０９點之上升裂口尚待回補。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

