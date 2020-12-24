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即市新聞

24/12/2020 08:29

【新冠肺炎】全國昨增１７確診，遼寧６宗本土，大連封閉五個街道

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家衛健委最新公布，１２月２３日，全國新增確診１７宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中６宗在遼寧的本土病例；其餘１１宗為輸入個案，分別在上海６宗，
四川２宗，遼寧、河南、廣東各１宗。昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增治癒出院２２
宗。　
　　截至１２月２３日，全國累計確診病例最新數字為８６８９９宗。累計死亡人數維持
４６３４人；現有確診病例３１５宗；現沒宗疑似病例；累計治癒出院病例８１９５０宗。
　　境外輸入累計確診病例４１７４宗，累計治癒出院病例３９００宗。現有確診病例２７４宗
，沒有疑似病例。
　　全國昨新增無症狀感染者１９人，其中５宗為本地個案。當日６名感染者轉為確診；解除隔
離３人。目前尚在醫學觀察２２９名無症狀感染者，其中４０宗屬本地個案。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例９１７５宗。其中，香港再增至８３５３宗（７１１２人
出院，１３３人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣７７６宗（６３５人出
院，７死）。

＊大連全面展開核酸檢測，封閉金州主城區５街道＊

　　遼寧大連自１２月１５日爆發新一波疫情，大連市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發
展工作總指揮部日前決定，全面展開核酸檢測。同時，即日起需乘機離開大連的旅客，必須持有
７日內核酸檢測陰性證明。
　　大連市政府昨晚（２３日）亦下令，封閉金州主城區五個街道，人員和車輛「裏不出、外不
進」。沒有條件提供住宿的企業一律停工，大型商超在防控措施充分保障情況下可以繼續營業，
但餐飲場所一律關閉。（ａｃ）

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