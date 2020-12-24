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即市新聞

24/12/2020 15:05

《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊未必因有序脫歐而爆升

　　《廣匯論勢》在此祝各位平安夜平平安安，聖誕節快樂！
　　
　　對歐盟或英國而言，疫情之下的最佳聖誕節禮物，莫過於在聖誕節前達成脫歐貿易協議。據
報雙方已達成脫歐協議，歐盟談判代表巴尼耶正在審視最後文本，而英國首相約翰遜亦準備發表
講話。據法國官員稱，英國在過去兩天作出了重大讓步，估計是在捕漁權方面作出退讓，例如將
容許歐盟漁民在英國水域捕魚的比例，稍為提高至或接近歐盟要求的水平。目前金融市場靜待雙
方正式公布達成脫歐貿易協議。
　
　　受到相關消息刺激，昨天英鎊兌美元在紐約時段一度升至１﹒３５７０，雖然其後回調至
１﹒３４６５，但整固後今早已重上１﹒３５水平，在歐洲開市前維持在１﹒３５５０水平徘徊
。我不會猜測會否發生所謂「Ｂｕｙ　ｔｈｅ　ｒｕｍｏｒ﹐　ｓｅｌｌ　ｔｈｅ　
ｔｒｕｔｈ」，貿易協議既已達成，英國沒有硬脫歐已消除了一個重大負面因素，不過亦要留意
，歐盟與英國是否達成完整的協議，或仍有部分細節需要在今年底脫歐過渡期完結後繼續進行談
判，如此將令炒家有機可乘，高沽英鎊以獲利。
　
　　現在投資者應以平常心，利用技術面去控制風險，更不要認定英國有序脫歐，英鎊匯價就一
定爆升。回歸基本面後，目前英國ＣＯＶＩＤ－１９疫情已進入第四級別，對經濟的打擊不容忽
視，２０日ＳＭＡ（１﹒３４１０）仍是重要支持。從江恩正方形觀察，１﹒３６１０位於
２７０度垂直角，唯有突破並守穩該位後，匯價才有進一步上試１﹒３８１０及１﹒４１１０。
２０日ＳＭＡ剛好是江恩正方形２２５度角所在，故預料成為短期首個重要支持位，若進一步調
整，則相信位於１８０度角的１﹒３２１０將有強力支持！《資深外匯評論員　鄭廣復》
（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

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