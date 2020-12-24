《神州縱橫－凌昆》中國加力推創科發展

《神州縱橫》中國最近有兩起科技發展大事：一是個別項目嫦娥五號探月採樣取得圓滿成功

，二是在整體發展戰略上定出了以科技創新為中心的具體指引。兩者均有重大意義。



＊嫦五成功意義大＊



嫦五成功有五大意義：（一）在科學上有助增進人類對月球的了解，中國取回的是年輕

（１０餘億年）月壤，可補充美蘇採回的年老（４０億年）樣本。（二）科技實用意義。由項目

帶動開發出來的多種技術可軍用民用領域應用。（三）凸顯了中國特色的科技發展道路：在追趕

先進中並非亦步亦趨而是有所創新。雖然中國只是繼美蘇後第三個探月採樣國家，但中國選擇了

新地點採集年輕月壤，令舉世期待會帶來新智識。此外中國是首個在環月軌道上進行無人對接的

國家。（四）確認了中國的新興科技大國地位。近半世紀後才再有落月採樣活動，反映先行者的

退卻和中國的興起。蘇聯瓦解後俄羅斯已如美國軍方說走上戰略滑落之路，對探月已無心無力。

美國則因各種原因擱置了探月活動。這既給予中國趕上機會，也因中國重燃了各國包括美國的探

月興趣。（五）對中美鬥爭特別是科技戰有影響。首先這預示了美國封殺的失敗。正如美國

Ｔｈｅ Ｄｉｐｌｏｍａｔ網站評論所說：太空科技是多年來美國重點封殺的「脫勾」領域，但

也阻不了中國的進步。此外嫦五成功增添了美國改變封殺而尋求合作的壓力。俄羅斯、歐洲及其

他國家的航天組織均與中國合作，美國封殺中國反將自我孤立。美國專家希望與中國合作分析月

壤，也想參與中國的太空站「天宮」計劃，但都為美國封殺政策所阻。



＊推行以創科為重點發展策略＊



正當近期中國重大科技成果迭出之際，中國政府在推動創科上又再加力。最近的中央會議列

出了明年經濟工作八大重點，以創科為重中之重，為「十四五」計劃開好局和為１５年現代化發

展宏圖奠基。頭兩點的強化國家戰略科技力量和增強供應鏈自主能力便直接與推動創科相關，其

他六項也在很多方面很大程度上要依靠創科努力。較具體的推動創科策略有：（一）充分發揮國

家的創科組織者功能和舉國體制優勢，特別是促進科研力量的優化分配及共享。（二）安排創科

努力以解決影響國家安全及發展的重大難題。（三）促進基礎研究，製訂１０年方案和布局重點

研究中心。（四）以攻關解決卡脖子科技問題，由此增強供應鏈自主度。這乃補短板的追趕先進

部署。因在補短板外還要建立及擴大領先項目，搞更多獨門絕技以維持產業優勢。

無疑中國的創科潛力巨大，中央的重視及重大策略出台，將有助進一步發揮潛力。

《資深評論員 凌昆》

