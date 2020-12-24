【反壟斷】市場監管總局對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為立案調查

《經濟通通訊社２４日專訊》反互聯網巨頭壟斷之風愈吹愈強，國家市場監管總局近日根據
舉報，依法對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。「二選一」是指網購平台利用
市場支配地位，要求網點商戶在兩家網購平台中選一家進行合作。（ｅｙ）
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