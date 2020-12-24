  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/12/2020 08:43

【反壟斷】市場監管總局對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為立案調查

　　《經濟通通訊社２４日專訊》反互聯網巨頭壟斷之風愈吹愈強，國家市場監管總局近日根據
舉報，依法對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。「二選一」是指網購平台利用
市場支配地位，要求網點商戶在兩家網購平台中選一家進行合作。（ｅｙ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS24/12/2020
【FOCUS】預告約談螞蟻　信貸脈衝近頂
財經熱話24/12/2020
《股市一周》阿里遭反壟斷調查插一成見近半年低　京健急升復急挫
開市Good Morning24/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：信義光能為光伏股首選
財經熱話24/12/2020
【回顧展望－新股】新股百花齊放中企回流　新能源車板塊料最觸目
財經熱話24/12/2020
【回顧展望－新股】新股集資全球第二　第二上市股及生科股規模大
中國故事23/12/2020
《神州經脈》企業債風險排查啟動　社區團購遭規管　A場交投續旺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 35公升檯式消毒碗櫃

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>