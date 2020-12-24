《日入而息》阿里涉壟斷被立案調查，科興疫苗或未能如期下月供港

《今天重點》﹡中國國家市場監管總局近日依法對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為

立案調查，消息令阿里股價全日低收８％

﹡據報內地金融監管當局近日將約談螞蟻集團，督導集團落實金融監管、公平

競爭和保護消費者合法權益等要求

﹡科興延後發布第三期臨床試驗數據，許樹昌估計，疫苗或未能如期下月供港

﹡新一批工資補貼香港電訊佔最多，涉２﹒６８億元，海洋公園亦有份

﹡駿隆表示，強積金年初至今人均賺２３１２３元



《即日市況》﹡港股回彈仍失十天線，恆指半日市收升４３點報２６３８６點



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒５７％，反壟斷陰影科創板暴跌２％



《美元匯價》﹡小心英鎊在貿協消息公布後衝高回落；歐元最新報１﹒２１８９╱９０，日

圓最新報１０３﹒４３╱４４



《公司業績》﹡輝煌明天（０１３５１）首３季毛利７５００萬人幣，按年增３９％



《公司資訊》﹡九倉（００００４）百二億奪山頂豪宅地，美聯：市區豪宅地有價有市

﹡阿里巴巴（０９９８８）積極配合監管部門調查，目前業務一切正常

﹡報道指信德（００２４２）噴射飛航僱員由現行月薪制改為逐更計

﹡港鐵（０００６６）「程程２０％車費扣減」優惠延續至明年３月３１日

﹡雲南省與美團（０３６９０）簽署協議，合作「農鮮直採」

﹡嘉泓物流（０２１３０）海南島設地區辦室處，料明年１月投入運作

﹡華潤置地（０１１０９）斥２﹒６６億元人幣收購瀋陽華潤熱電２６％股權



《國企紅籌》﹡中國恆天立信國際（００６４１）委任郭雲飛為首席財務官，明年起生效

﹡越秀交通基建（０１０５２）廣州北二環高速路費收入按年升１﹒９％



《中國要聞》﹡工信部表示今年５Ｇ的終端連接數已經超過２億；工信部向內地三大電訊商

發５Ｇ中低頻段使用許可證

﹡ＣＥＯ上周遭同事落毒，游族網絡疑隱瞞讓股東出逃

﹡深圳創業板等單市場ＥＴＦ期權將加快推出

﹡交通部表示強化交通運輸領域反壟斷，形成統一開放市場

﹡明年春運１月２８日開始３月８日結束，共計４０天

﹡瑞幸咖啡第三季收入增長放緩，六成門店盈利

﹡易綱稱完善貨幣供應調控機制，推進金融雙向開放

﹡財政部印發新保險合同準則，收入確認等方面修改較大；１１月全國發行地

方政府債券１３８４億人幣

﹡眾安保險完成全國首張數字人民幣保單

﹡內地首１１月軟件業務收入增１２﹒５％利潤增速略降

﹡海南省與小米、金山達成戰略合作，涉雲計算等領域

﹡中金所表示平衡好金融期貨市場功能與流動性之間的關係

﹡官媒表示明年險企權益類投資料增３千億，港股表現較好

﹡上海公共資源交易中心揭牌，實時監測公共資源交易

﹡臨港新片區將實現全區域５Ｇ布局

﹡摩根大通銀行（中國）獲准增資至８０億元人民幣

﹡人行今開展５０億人幣央行票據互換操作；人行共４００億逆回購利率持平

，淨投放３００億

﹡就中歐投資協定，李克強與西班牙、荷蘭首相通電話

﹡德媒稱中歐投資協定磋商停滯，中國對核能提額外要求

﹡萬達體育落寞退市，股價較招股價蒸發逾七成

﹡人民日報表示立案調查阿里壟斷行為不代表打擊線上經濟

﹡天津物產重整計劃獲法院批准，債務清償長達１０年

﹡微信新版本增「微信豆」功能，充值買豆後可打賞主播

﹡市傳富力集團員工至１月２２日全款買樓可享７５折



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４８％，報１４２９１﹒４點



《其他消息》﹡網民號召平安夜在多區集會，警方強調果斷執法

﹡新一批保就業工資補貼約１０億元，涉５００名僱主；新一批工資補貼香港

電訊佔最多，海洋公園亦有份

﹡政府委任王英偉為藝術發展局主席，任期兩年

﹡啟德１Ｅ區２號地盤獲准復工，港鐵強調持續監察確保安全

﹡羅致光稱本港１４９萬貧窮人口理念上錯誤，批評愈扶愈貧是謬誤

﹡關愛基金延續為租住私人樓宇綜援住戶提供津貼至明年４月底

﹡駿隆強積金綜合指數年初至今回報１０％，強積金人均賺２﹒３萬元

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒３８％，料未來幾周樓價續反覆；中原十大屋苑周末

睇樓量按周升４﹒１％



《新冠肺炎》﹡本港新增７１宗確診，另有約５０宗初步陽性個案

﹡北京現１宗無症狀感染，順義一小區實施封閉式管理

﹡紐約市現接種疫苗嚴重過敏個案，紐約州長籲禁英航班

﹡Ｍｏｄｅｒｎａ表示初步測試顯示疫苗有效對抗變種病毒

﹡乙明邨明恩樓居民出入須示檢測證明，目標小區清零

﹡再多兩名確診長者離世，累計１３５人染疫亡

﹡安老院殘疾院舍及護養院員工第三輪強制檢測即將開展

﹡何栢良稱政府對南非抵港的限制措施應與英國看齊

﹡李運強病癒出院，被控５９９Ａ第３２條；李運強擅離醫院案押後至明年２

月，獲准保釋

﹡外交部表示暫停中英間往返航班，視情況動態調整措施

﹡傳華納媒體香港部門將全面撤出，並解散全體員工

﹡交通運輸部表示全力做好新冠疫苗冷鏈運輸保障工作

﹡科興疫苗報告延後發布，巴西稱有效性數據與別國不同

﹡國藥集團新冠疫苗國內上市申請獲受理

﹡許樹昌料科興疫苗或未能下月供港，陳肇始稱言之尚早

﹡陳肇始稱市民可透過選擇接種疫苗地方而選擇牌子

﹡廣東啟動重點人群疫苗接種工作，已接種１８萬人

﹡藥劑師學會表示設保障基金可吸引更多市民接種疫苗

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