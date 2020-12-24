《窩輪匯智－劉嘉輝》投資主題變數大，作好風險管理計劃

《窩輪匯智》臨近年終長假期，或是抽點時間總結一下今年投資表現及展望來年部署的時間

。

今年投資市場的一大主題，相信非新冠疫情莫屬了。在疫情下環球經濟表現走低，在經濟不

景氣的環境下，催生出一批又一批具新經濟概念的股份登場，美股納指連環創新高，港股７月份

推出恆生科技指數以來，表現亦一直反覆走高，一度突破８５００點的高位。

輪證市場的資金流動情況亦以ＡＴＭＸ為主，截至１２月２２日的數字，市場累積最多街貨

的個股依次為小米（０１８１０）、美團（０３６９０）、騰訊（００７００）、比迪

（０１２１１）、阿里（０９９８８）、金額相當於２０﹒８億、８７００萬、８７００萬、

８３６０萬及３８９０萬元。心水清的朋友，應不難留意到，曾高踞榜首多時的阿里，在螞蟻暫

緩上市的消息後股價急挫，好倉資金亦顯著減少，其後由氣勢如虹的小米以破頂式突破向上，吸

引最多資金流入看好。

而近日有關反壟斷法的消息，亦繼續困擾ＡＴＭ的表現。報道指中央經濟工作會議提出「強

化反壟斷和防止資本無序擴張」，互聯網平台企業不得利用數據優勢對用戶實行價格歧視，排除

及限制競爭。

相反，在政策層面獲大力支持的新能源板塊，則陸續見資金換碼流入，加上蘋果生產汽車的

消息帶動，比亞迪吉利（００１７５）皆吸引愈來愈多資金留意，當中比亞迪短線升幅之急，令

不少認購證突然變得價內，出現小規模轉倉湧現。

展望來年，投資者可繼續留意整個新經濟股板塊的表現，而隨疫苗廣泛接種，到底傳統經濟

股份會否重拾市場關注，又是令人引頸以待的投資主題。因此，投資者在部署上不妨靈活多變，

留意走位轉身的機會，而利用輪證更可以較少資金作部署，減少市場的風險，除了港股指數及個

股表現，大家更可利用在港上市的美股窩輪簡單作跨市場的操作。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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