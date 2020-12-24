《青工俠說－廖錦興》２０２０年的香港人精神

《青工俠說》２０２０年是極不尋常的一年，相信今後幾代人都不會忘記疫情下的日子。新

冠肺炎病毒的影響遠遠超過２００３年的ＳＡＲＳ疫情及２００９年的甲型流感病毒，而能跟新

冠疫情作比較的疾病，也許只有１９１８年的西班牙流感，從歷史資料顯示，當年有數以千萬的

人類死亡。這個全球大流行疫情使所有人類從普遍繁榮而安全的環境轉變到恐懼和無助，同時這

亦是一個對全球性的公共衛生和政治決策的壓力測試。



在年底前，香港經歷自疫情以來最嚴峻的社區擴散及人命傷亡，相信港府的防疫政策亦是在

中國內最差勁的政策。若特區政府不採取對應手段，那麼疫情對市民所產生的憂慮和對經濟的損

失必定會延續到２０２１年。對於這百年不遇的疫症，香港人仍然發揮了一貫的堅毅精神，港人

在不斷提高防疫限制時亦保持耐性，令社會能在穩定狀態下靜待康復。絕大多數市民都遵守防疫

限聚規則，臨近冬至、聖誕及除夕夜等的大型節日，以上日子均是社區疫情再爆發的高危期，而

英美等各國在變種新冠病毒爆發後仍有慶祝聖誕活動，相比之下遵守防疫規則的亞洲地區更顯安

全。



疫情之下亦更見香港人的創新思維。例如，自年初疫情爆發，全港的防疫產品和物資都非常

缺乏，因此很多香港企業都反應迅速，陸續在本地設立口罩工廠，於今年年中，本地的口罩供應

已達到自給自足，現在更尋求出口市場。因應目前口罩將成為恆常家庭必備產品，有一些口罩廠

家更與設計師合作，製作款式時尚的潮流口罩及個性化口罩，為客戶每天出行衣服提供配搭。



此外，餐飲業是這疫情時期其中一個最大受害者，但不少餐廳都因應取消晚市而轉變銷售策

略，改以新鮮及健康食材製作外賣套餐作為招徠，並加強線上下單系統，讓上班族可於下班前從

網上點餐，以保持食品新鮮。回顧２０２０年也有因社會運動的影響出現移民和往外國升學潮，

香港也有不少公司特定為此需求提供顧問服務；疫情出現後，亦有航空公司提供由香港機場起飛

，然後在境內環繞一圈便降落的服務，為喜愛旅遊的香港人一解因疫情而坐困愁城的心情，也令

不能出國的市民一圓出行的心願。還有大量受困在家的女士們搖身一變成為美女廚神，有些人更

成功吸金，成為網絡紅人「ＫＯＬ」。



因此不論前景是有多困難，香港人的創新創意都是令人有驚喜。２０２０年快將過去，悲傷

和困境亦隨之遠去，希望香港能保持抗疫能力，迎接２０２１年重新出發的美好日子。

《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

