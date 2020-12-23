《股林淘金－林家亨》沛嘉醫療（０９９９６）研發進度理想

《股林淘金》現時中國內地針對瓣膜性心臟病及神經血管疾病的介入治療產品主要靠外資進

口，成本高昂及未針對中國患者的特點，這倒成為國內公司的契機。這類手術治療器械領域巿場

複雜，行業門檻及技術含量高。

沛嘉醫療（０９９９６）在同業中，研發介入手術治療管線最為齊全，包括經導管瓣膜治療

及神經介入手術醫療器械。公司自主研發的經導管主動脈瓣置換術包括主動脈瓣（ＴＡＶＲ）、

二尖瓣（ＴＡＶＲ╱ｒ）、三尖瓣（ＴＴＶＲ）及震波球囊的完整瓣膜管線。公司近期消息頗多

，針對第一代ＴＡＶＲ核心產品裝置Ｔａｕｒｕｓ Ｏｎｅ於月前獲國家藥品監督管理局受理通

知書，確認其註冊申請，相信商業化有期。其次，經房間隔治療二尖瓣瓣修復裝置技術，已成功

進入動物實驗的階段。公司最近宣布與與法國Ｈｉｇｈ Ｌｉｆｅ ＳＡＳ合作，擁有經導管二

尖瓣置換術的獨家專利，管線技術進度非常理想。

與同業相比，沛嘉醫療的神經介入手術醫療器械產品已推出巿場，覆蓋國內４００家以上醫

院網絡。透過強大的產品線和銷售能力，已領先其他國內同業，期待ＴＡＶＲ產品商業化時，對

產品收入應有更好的提升，未來估計的盈利可相應提升。

公司周初宣布回內地科創板上巿，加上上月底生物科技公司被納入港股通已「開綠燈」，消

息刺激沛嘉股價急升。估值與同業有折讓，股價應可修復。此類股份宜作長線持有，吼低位買入

後宜設止蝕價１０％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

