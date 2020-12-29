《真知灼見－溫灼培》英鎊趁低吸納

《真知灼見》英國與歐盟於平安夜達成「脫歐」協議後，英鎊匯價上周只作短暫上升，踏入

本周便隨即下跌，兌美元及兌歐元均如是。跌幅雖不顯著，但就難免使投資者質疑所達成的「脫

歐」協議是否真正對英國有利。



筆者認為，「脫歐」協議長遠或許不利於英國，因為佔英國ＧＤＰ八成比重的服務業（當中

包括銀行、金融及保險業）並不包括在是次協議中。擔心長遠英國金融業再難服務歐盟市場，使

英國倫敦有機會失去其歐洲金融中心地位，這是筆者長遠看淡英鎊的主因。但由於英國的金融業

是不會，也不能一夜間被取締，加上英國大部分貨物現可繼續以零關稅、零配額重返歐盟市場。

所以筆者認為「脫歐」協議短線可利於英鎊。再者，英國「硬脫歐」風險現不再存在，料短線英

鎊有望重上１﹒３８甚至１﹒４０美元水平。



當然大家相信會問，既然方案如此利好英鎊短期走勢，為何踏入本周英鎊又下跌呢？筆者相

信原因主要有兩。首先，再過幾天便是新年，屆時英國便要正式「脫歐」，雖說大部分輸往歐盟

的英國貨物是免關稅，但貨物仍需通關及報關，由於英國企業只有一星期時間作出以上適應及準

備，市場普遍擔心在貨物過關時可能會出現大混亂。其次，近期英國爆發的疫情又實在嚴重，擔

心封城封關措施陸續有來不利經濟，這也拖低了英鎊匯價。但若然相信疫苗可有效控制疫情，而

又相信貨物通關只會帶來短暫的不適應，料是次英鎊匯價下跌只會是短暫，且幅度不會大，往後

相信英鎊仍能被看高一線。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

