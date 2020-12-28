《新股掛牌》瑞麗醫美首掛開報０﹒４７５元，較招股價高近１９％

《經濟通通訊社２８日專訊》瑞麗醫美（０２１３５）今日首掛，開報０﹒４７５元，較招

股價０﹒４元高出１８﹒７５％，以每手１００００股計，不計手續費，每手賺７５０元。

該股公開發售獲超額認購３８５倍，一手中籤率３％。（ｅｄ）

