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28/12/2020 09:20

《新股掛牌》瑞麗醫美首掛開報０﹒４７５元，較招股價高近１９％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》瑞麗醫美（０２１３５）今日首掛，開報０﹒４７５元，較招
股價０﹒４元高出１８﹒７５％，以每手１００００股計，不計手續費，每手賺７５０元。
　　該股公開發售獲超額認購３８５倍，一手中籤率３％。（ｅｄ）

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