《牛熊志選－陳其志》資金看好比迪，留意相關認購證牛證

《牛熊志選》恆指過去一個月沿著５天線反覆調整，形成「一浪低於一浪」的下跌形態，如

未能打破此反覆回落形態，或有機會加速往下調整，回補１１月的上升裂口，至２５０００點關

口。恆指牛熊證資金流情況，截至上周三（２３日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約

９９４１﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約１５５４﹒０萬港元

資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周三，恆指牛證街貨主要在收回價

２５７００點至２５９９９點之間，累計相當約１６２１張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２７３００點至２７５９９點之間累計了相當約２４１８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至１８﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒６個波幅點至１８﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒３個波幅點至３２﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升３﹒０個波幅點至

３０﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至３１﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至３０﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒１個波幅點至４０﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒２個波幅點至

２６﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２８﹒２％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２５﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒１個波幅點至２１﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

２１﹒０％。

輪證看好資金流方面，截至上周三前一周，比亞迪（０１２１１）的相關認購證及牛證合共

錄得約５６１６﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較

活躍的比亞迪認購證為行使價約２２１元至２５３元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒６倍

至４﹒１倍；牛證方面，資金留意收回價１５５元至１６８元之間的較貼價條款，收回距離約

１２﹒０％至１８﹒９％，槓桿約４﹒５倍至６﹒６倍。另外，港交所相關認購證及牛證期內錄

得約４６９６﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價４４４元至４６６元附近的中長期及長

期價外條款，實際槓桿約８﹒１倍至８﹒８倍；牛證方面，資金留意收回價３８５元至４００元

之間的較貼價條款，收回距離約２﹒９％至６﹒５％，槓桿約１３﹒１倍至２５﹒４倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里（０９９８８）的相關認沽證及熊證合共錄得約

５２３９﹒０萬元資金淨流入部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２２０元至

２４１元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒３倍至５﹒１倍；熊證方面，資金主要留意收回

價２６０元至２６５元附近的條款，收回距離約１４﹒１％至１６﹒７％，槓桿約５﹒７倍至

６﹒７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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