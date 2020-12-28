《一周攻略－周進略》年底前大市病毒變種消息主導

《一周攻略》踏入１２月後，本欄一直持有的意見，簡言之，都是花開堪折直須折，趁市況
氣氛相當旺，便應陸續調節倉位，一來是降低不必要的槓桿，反正假期因素之下，不容易出現一
面倒的大方向，多數是小修小補的，二來，投資者經歷身心俱疲但獲利甚豐的一年，按正常道理
，都是先走為敬，部分獲利回吐，完全合乎人性，三來，原本以為很安全的主題，可能突然有變
，例如新經濟科網巨企，由原本大家認為贏家全取，到如今陸續受到全球各地監管當局的收緊壓
力。
＊地緣政治風險不可能預告＊
無論如何，小心駛得萬年船，提防好消息早消化，是本欄的主調，如今看來，的確如此。即
使美股之前連番創新高，亦無法改變另一邊廂，美元反彈的蠢蠢欲動，而各風險資產相應有回吐
，即使不算應有之義，但亦是常見的舉動。人同此心，心同此理，自然有相類似的行動，最終轉
化成為買賣盤，以至反映在資產價格和成交上。
早前特別指出，要留意地緣政治風險，沒有言明是哪裡的風險，不是不方便言明，而是不可
能預先警告，因為全球各地都有疫情，而各國忙於救火之際，亦同樣面對很大的經濟壓力，而在
不同的壓力交疊之下，哪裡容易成為壓力爆煲的裂痕，只能有或然率分布的估計，不可能絕對精
準。
＊留意耶倫與強美元的可觀性＊
大體上，目前市場焦點，已由原本有大選不明朗，到稍後新總統上任後的安排，包括前任美
聯儲主席耶倫轉任美國財長，會否為所講強美元加點可觀性，抑或一直蕭規曹隨？另外，就是在
疫苗開發的競爭中，各國一方面盡快取得成果，另一邊廂要好好控制風險。
無論如何，以上這些，可以發生變化的可能性甚高，觀乎最新發現的病毒變種便是了。即使
變種本身是遲早的事，純粹是或然率使然，但真的到來，幾乎可以肯定，能夠最終被觀察到的，
一定是變得傳播力更強，即使本身殺傷力未必更強。
＊全球陸續封城，復甦長路漫漫＊
如今投資者面對有了疫苗，但同時病毒更厲害，自然要把原本部分的樂觀打點折扣，恐怕此
一新因素，不易一下子消化，剛出來時大家仍有相當樂觀，但看著一個一個地方的封城，便知道
實體經濟要復甦仍是長路漫漫，自然對於本身倉位要加快處理，年底前的幾個交易日，應以此為
主導矣。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）
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