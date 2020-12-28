《套期保值－蕭猷華》糧食價格屢創新高，通脹隱憂蔓延全球

《套期保值》近日商品市場焦點，肯定是糧食價格持續飆升，由大豆、玉米、小麥，到原糖

、咖啡、生豬，均升至近年新高，市場資金轉移，流向至落後大眾商品。糧食價格上升，不但影

響通脹，甚至影響人類基本生活，環球疫情肆虐底下，經濟出現前所未有的倒退，各國央行面對

通脹苦無對策，又不能加息，新興國家尤其嚴重，甚至出現滯漲風險。

芝加哥大豆期貨最近升至六年新高，除了受到疫情影響，以致糧食需求大增，全球庫存緊張

，全球第三大生產國阿根廷，受到天氣乾旱影響，加上該國港口工人發動工業罷工，以致出口嚴

重受影響，令國際大豆價格持續攀升，芝加哥大豆期貨升至１２６４﹒５美仙，為２０１４年６

月以來新高。

中國作為全球最大的大豆入口國，大豆除了用作製造豆腐、醬油和基本糧食之外，亦是最主

要禽畜飼料之一，內地養豬業開始從豬瘟陰霾走出來，陸續恢復生豬供應，對大豆需求殷切。此

外，天文學家預期今年可能受到「拉尼娜現象」影響，南美洲乾早天氣料持續，將會影響該地大

豆供應，此消彼長下，大豆價格勢必水漲船高。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

