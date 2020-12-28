《專家之言－麥嘉嘉》明年標配Ａ股美股，超配港股與新興市場

《專家之言》展望２０２１資產配置策略上，權益類資產方面，未來３－６個月全球順周期

與價值風格有望修復，港股相對Ａ股的戰術配置價值增加，建議標配Ａ股、美股，同時超配港股

與新興市場。在經濟修復、通脹回升背景下，順周期與價值股的基本面有望修復，未來３－６個

月具備戰術配置價值。中長期趨勢向好的全球消費科技等核心資產則需要采取ｂｕｙ ｔｈｅ

ｄｉｐ策略，科技股重點關注反壟斷等政治周期風險。我們認為Ａ股、美股優質核心資產仍有底

倉戰略配置價值，但預期收益率難以超過２０２０年。而在經濟周期修復中，Ａ－Ｈ溢價有望回

落，港股相對Ａ股的戰術配置價值增加。



＊仍然對美股科技板塊保持樂觀＊



固收類資產方面，全球順周期修復過程中，低配發達市場利率債、標配中國利率債，超配新

興市場硬通貨債券。儘管中長期波動中樞下移，美債利率存在周期性回升壓力，預計２０２１年

美國十年期國債利率波動中樞為０﹒５％－１﹒５％，建議低配。國內債券面對回升壓力，中長

期配置價值仍對全球資金有吸引力，建議標配；建議超配估值和基本面都有修復空間的新興市場

硬通貨債券。

策略方面，美股別板塊具投資價值，當中仍然保持對科技股樂觀的看法，尤其是以那些在社

交隔離期間提供互聯網服務及線上服務的企業，以及遠程工作及在家娛樂相關的企業。當中以取

得市場份額的企業為首選。而Ａ股「新經濟」及「內循環」將成為長遠投資主題。同時，我們亦

建議策略性地部署高質素的周期性股票和價值股，原因為周期性股票將率先受惠經濟復甦。



＊建議２０２１年關注新經濟板塊＊



港股恆生指數２０２１年預測市盈率目前只有１３﹒６倍，反映整體港股估值吸引。預料未

來更多中概龍頭科技股加入指數後將有助提升港股估值。現水準對國際投資者提供吸引力。板塊

方面，我們建議關注新經濟板塊，另外亦要留意與消費相關的股份，包括汽車、食品飲料、醫療

保健及互聯網消費等。同時，我們建議部署周期股。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，無持有上述股票。）

