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28/12/2020 16:37

《盤後部署》新舊經濟股資金互換，港股繼續窄幅上落

　　《經濟通通訊社２８日專訊》聖誕節後港股繼續以窄幅上落格局為主，恆指今早低開９８點
之後一度反彈。科技股急跌，人行、銀保監、中證監、外匯局等金融管理部門於上周六
（２６日）聯合約談螞蟻集團，並需要集團整體進行整改，阿里巴巴（０９９８８）急跌８％，
連帶其他科技股一同回吐，美團（０３６９０）、騰訊（００７００）跌逾半成。資金流入傳統
經濟股，友邦（０１２９９）股價大漲近４％撐起大市，工行（０１３９８）、建行
（００９３９）等股份同樣有資金流入。此消彼長的情況，恆指全日收報２６３１４，跌７１點
或跌０﹒２７％，主板成交１９０７﹒３５億元。國企指數報１０３１１，跌１１９點或跌
１﹒１４％。恆生科技指數報７７９５，急挫３４７點或跌４﹒２６％。
　　內地股造好，上證綜合指數報３３９７，升不足１點，成交３９８１﹒６０億元人民幣。深
證成份指數報１４０４４，升２７點或升０﹒１９％，成交４８２９﹒０９億元人民幣。

＊特朗普突簽署援助法案金價仍漲，比特幣破二萬八美元＊

　　美國總統特朗普於香港時間今早宣布，已經簽署新冠疫情紓困法案，此前特朗普表示拒絕簽
署法案，但由於市場憂慮百萬計美國人失去經濟救濟，有可能導致聯邦機構因為缺乏資金而停擺
，因此他突然改變主意。但由於英國新病毒株已經於全球擴散開去，市場恐慌情緒繼續升溫，黃
金價格繼續飆升，今早曾一度觸及１８９９﹒０９美元。接下來美國雖然解決停擺危機，但新疫
苗能否對抗變種病毒株仍未知之數，因此預計金價短期內仍可能會反覆波動。
　　近期比特幣再成為投資者話題，貝萊德首席執行官拉里表示，比特幣作為加密貨幣，有可能
成為一種全球性市場資產。另外，有分析師指出，由於疫情令各國迅速增加貨幣供應量，令資產
通脹每年超過１５％，因此在５至７年內，我們有機會損失五成至七成半的現金購買力，因此比
特幣是最好的儲備資產，因此市場預計比特幣會繼續以高於美元貶值的速度升值。比特幣價格上
日曾見２８３００美元水平創新高，最新報約２６８００美元。

＊阿里騰訊美團料各還有１０％跌幅，建議換馬友邦建行＊

　　由於內地官方機構繼續對新經濟龍頭企業進行整治，因此相關新經濟股在元旦前可能還會有
一浪調整，資金將會遷入舊經濟股避險，此消彼長的情況下，恆指短期內未必有太大變動，但美
團、阿里、騰訊可能還有５％至１０％的累跌波幅，建議有貨投資者暫時止蝕並將資金換入友邦
（０１２９９）、建行（００９３９）作避險之用，而無貨人士則可繼續觀望為主，或繼續留意
新股市場，預計小型新股可能有不錯升幅。（ｕｌ）

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