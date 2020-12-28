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28/12/2020 16:57

《台股攻略－馮偉明》台股今日再創歷史新高

　　《台股攻略》在電子及傳統產業股同步急升帶動下，台股今日（２８日）再創歷史新高。加
權指數開高收高，收１４４８３﹒０７點，急升１５１﹒６５點，成交金額為２５０３﹒１９億
元（新台幣．下同）。
　　電子權值股交投相對淡靜，鴻海及台積電股價微升，大立光向下，收３２３５元，跌
０﹒７７％。聯發科看好２０２１年５Ｇ換機潮，公司擴大ＩＣ設計產業布局，股價開高走高，
急升超過３﹒５％，股價高見７４１元；面板雙虎群創受惠於面板報價持續向上，一度急升超過
６％，股價再創新高，友達升幅亦超過２％；聯電急升逾３﹒５％。航運股持續有資金吸納，全
球各航線因疫情影響，缺櫃問題嚴重，運費急升，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海今日全面漲停。受
惠於運費調升，陽明１１月業績表現亮麗，每股純利０﹒９２元，帶動整體版塊指數升
６﹒１９％，成為大市焦點。傳產股亦普遍向上，包括食品、塑膠、電纜及汽車類股指數同步升
超過１％，玻璃類股指數亦升２﹒７５％。
　　美元持續受壓，短線台股雖已累積一定升幅但仍具吸引力，不過隨著長假期臨近，預料交投
會偏向淡靜，投資者宜趁低吸納。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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