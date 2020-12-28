《台股攻略－馮偉明》台股今日再創歷史新高

《台股攻略》在電子及傳統產業股同步急升帶動下，台股今日（２８日）再創歷史新高。加

權指數開高收高，收１４４８３﹒０７點，急升１５１﹒６５點，成交金額為２５０３﹒１９億

元（新台幣．下同）。

電子權值股交投相對淡靜，鴻海及台積電股價微升，大立光向下，收３２３５元，跌

０﹒７７％。聯發科看好２０２１年５Ｇ換機潮，公司擴大ＩＣ設計產業布局，股價開高走高，

急升超過３﹒５％，股價高見７４１元；面板雙虎群創受惠於面板報價持續向上，一度急升超過

６％，股價再創新高，友達升幅亦超過２％；聯電急升逾３﹒５％。航運股持續有資金吸納，全

球各航線因疫情影響，缺櫃問題嚴重，運費急升，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海今日全面漲停。受

惠於運費調升，陽明１１月業績表現亮麗，每股純利０﹒９２元，帶動整體版塊指數升

６﹒１９％，成為大市焦點。傳產股亦普遍向上，包括食品、塑膠、電纜及汽車類股指數同步升

超過１％，玻璃類股指數亦升２﹒７５％。

美元持續受壓，短線台股雖已累積一定升幅但仍具吸引力，不過隨著長假期臨近，預料交投

會偏向淡靜，投資者宜趁低吸納。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

