【反壟斷】阿里巴巴政策風險高，岑智勇指不宜沾手

《經濟通通訊社２８日專訊》中國國家市場監管總局調查阿里巴巴涉嫌壟斷行為，而人民銀

行、銀保監、中證監、國家外匯管理局約談螞蟻集團，阿里巴巴（０９９８８）上日（２４日）

急跌逾８％，今早再挫７％報２１２﹒２元，成交１２３﹒５４億元，佔主板交１２％。受阿里

急跌拖累，騰訊（００７００）半日報５２９﹒５元跌４﹒７７％；阿里健康（００２４１）半

日收２１﹒１５元插水１０﹒５７％；京東集團（０９６１８）半日收３１８元跌２﹒２７％；

京東健康（０６６１８）報１５１﹒９元跌７﹒６６％。



＊阿里增加回購計劃總額未能支撐股價＊



人行、銀保監、中證監、外匯局上周六（２６日）聯合約談了螞蟻集團。《證券時報》旗下

的「券商中國」從接近監管層人士處了解到，中證監將依法持續加強對螞蟻集團控股的證券類金

融機構、金融服務機構的監管。另外，浙江媒體昨日引述浙江省市場監管局負責人表示，國家市

場監管總局調查組執法人員於上周四進駐阿里巴巴集團（０９９８８）開展調查。調查人員對阿

里巴巴集團及部門相關負責人進行了調查詢問，並提取相關證據資料。阿里巴巴集團積極配合，

認真接受調查組詢問，及時提供相關資料，自覺接受調查。整個過程平穩有序，當天現場調查全

部結束。

阿里巴巴今早公布布，集團董事會已授權增加公司股份回購計劃總額，將由６０億美元上調

至１００億美元，增幅６６﹒７％，公司已於本季開始執行股份回購，該回購計劃的有效期為至

２０２２年底止兩年。阿里巴巴今日半日仍再急７％，午後跌幅亦擷大，一度見２１０﹒４元為

今年７月以來低位。百利好證券策略師岑智勇對《經濟通通訊社》直指，阿里巴巴已遭內地政府

針對，該股政策風險高，籲投資者「唔好搞」不宜沾手。



＊京東集團１００天線下可考慮買入＊



他另指出，京東集團現時股價亦勢弱，下望至１００天線，即約３０９元才下可考慮買入。

騰訊方面，他指出集團業績受遊戲業務帶動，惟早前亦遭官方針對，若投資者打算入市亦須謹慎

，若５２０元以下價位可考慮追貨。（ｐｌ）

（岑智勇沒有持有相關股票）



表列阿里巴巴等科技股股價升跌幅：



股份（編號） 今日早市 上周四以來 本月以來 本季以來

（％） （％） （％） （％）

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阿里健康（００２４１） －１０﹒５７ －２０﹒３４ －７﹒２４ ＋１２﹒０２

騰訊控股（００７００） －４﹒７７ －７﹒２７ －５﹒９５ ＋３﹒５２

閱文集團（００７７２） －１﹒１０ －０﹒３４ －１﹒０２ ＋０﹒６０

小米集團（０１８１０） －２﹒４７ －０﹒７８ ＋１９﹒４３ ＋５４﹒７７

平安好醫生（１８３３） －２﹒３５ －１﹒７５ －８﹒０１ －１２﹒０９



美團 （０３６９０） －５﹒３０ －７﹒８８ －８﹒８３ ＋９﹒３５

京東健康（０６６１８） －７﹒６６ －２２﹒１０ ＋１１５﹒２２＃

京東集團（０９６１８） －２﹒２７ －４﹒５１ －６﹒０８ ＋８﹒２４

阿里巴巴（０９９８８） －７﹒０１ －１４﹒５７ －１８﹒８２ －２３﹒００

寶尊電商（０９９９１） －７﹒１２ －８﹒４６ －１６﹒０８ ＋１﹒４８

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股指

恆指指數 ＋０﹒０２ ＋０﹒１８ ＋０﹒１９ ＋１２﹒５０

國企指數 －０﹒６６ －１﹒１５ －１﹒７５ ＋１０﹒２６

恆生科技指數 －３﹒２７ －６﹒５３ －１﹒７８ ＋１１﹒１３

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註：資料截至今日中午收市

＃１２月掛牌，與上市價７０﹒５８元比較



（ｙｙ）

