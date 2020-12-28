《窩輪豪情－梁業豪》整體大市沽壓不大，留意恒指期貨的啟示

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、公用事

業與必需性消息業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為港交所

（００３８８）、藥明生物（０２２６９）與小米（０１８１０），可用作用買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選

阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）與達利食品（０３７９９）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、工業與必需性消息業。此外，

恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港交所、友邦保險（０１２９９

）與藥明生物類（０２２６９），可用作用買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作

買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選阿里巴巴、京東健康

（０６６１８）與騰訊。

多隻大型科技股繼續成為淡友大戶的對象，繼港股整體大市所受的沽壓不大，表現個別發展

。於是現強勢的美指期貨支持下，港股暫可企隱於現水平；大家現應特別留意恆指期貨的走勢，

看其能否為藍籌股的升勢帶來啟示。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

