  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2020 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》整體大市沽壓不大，留意恒指期貨的啟示

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、公用事
業與必需性消息業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為港交所
（００３８８）、藥明生物（０２２６９）與小米（０１８１０），可用作用買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選
阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）與達利食品（０３７９９）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、工業與必需性消息業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港交所、友邦保險（０１２９９
）與藥明生物類（０２２６９），可用作用買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作
買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選阿里巴巴、京東健康
（０６６１８）與騰訊。
　　多隻大型科技股繼續成為淡友大戶的對象，繼港股整體大市所受的沽壓不大，表現個別發展
。於是現強勢的美指期貨支持下，港股暫可企隱於現水平；大家現應特別留意恆指期貨的走勢，
看其能否為藍籌股的升勢帶來啟示。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/12/2020
螞蟻被斥「藐視監管違規套利」須整改　旗下金融活動監管陸續有來
開市Good Morning28/12/2020
《開市Good Morning》曾永堅：阿里巴巴未跌定宜先止蝕
剖析天下25/12/2020
【英國脫歐】英國與歐盟達成脫歐貿易協議
中國故事24/12/2020
《神州經脈》阿里巴巴監管約談「二進宮」　陸股通暫停A場成交縮
FOCUS24/12/2020
【FOCUS】預告約談螞蟻　信貸脈衝近頂
財經熱話24/12/2020
《股市一周》阿里遭反壟斷調查插一成見近半年低　京健急升復急挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>