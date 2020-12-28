《談國論企－黎偉成》工業巨企１１個月份利潤五連升

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２０年１１月份同比續增成五連

升，更使１－１１月與１－１０月累計之數皆升，扭轉前三季度之跌，足見國家成功防控新冠狀

肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情使經濟復甦，復工復產復商復市更促內需轉強，挺工業生產和經營回

報有明顯的改善。國家近期採取以國內大循環和國內外雙循環重要新策，有利經濟提質重量的穩

中有進發展，在環各國受疫困和經濟衰退劣境下確是難得表現。



＊高技術製造業表現理想暫未受困海外市場＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２０年

１－１１月累計達５﹒７４４５萬億元同比增長２﹒４％，較１－１０月５﹒０１２４萬億元僅

升０﹒７％多增１﹒７個百分點，並確認扭轉１－９月份４﹒３６６５萬億元同比減少２﹒４％

之態，即由少賺轉為輕微多賺。難得的是，規模以上工業企業（簡稱工業大企，下同）於１－６

月份２﹒５１１４萬億元同比跌１２﹒８％降幅，而受惡疫深困期的１－３月份跌３６﹒７％和

１－２月份跌３８﹒３％，可見自３月份開始精準地推出的復工復產政策和相關措施，有良佳的

效益。

至於工業大企的月份實現利潤業績表現，於１１月份賺７２９３﹒２億元，同比增長

１５﹒５％，即使相對於１０月份賺６４２９﹒１億元的２８﹒１％升幅低１２﹒７個百分點，

連同９月份６４６４億元增１０﹒１％、８月份６１２８﹒１億元增１９﹒１％、７月份

５８９１﹒１億元增１９﹒６％，與６月份６６６５億元升１１﹒５％，止住４月份少賺

４﹒３％之況，反映出工業大企加快利潤增速。

從兩個方面看工業大企經營和回報情況不斷向好，其中（甲）實現利潤之改進提升，可見之

（一）在產業方面，特別是（Ｉ）製造業的表現最為理想，實現利潤總額於２０２０年１－１１

月份累計４﹒８９９５萬億元同比增長６﹒１％，比１－１０月份４﹒２５６萬億元增４﹒２％

多增１﹒９個百分點，改變１－９月份累計３﹒７萬億元同比維持於１－８月份３﹒１４萬億元

的１％減幅；（ＩＩ）電力、熱力、燃氣生產和供應業１－１１月份累計５００９﹒３億元同比

增長４﹒８％，１－１０月份４４９１﹒８億元同比增長５﹒９％，連同１－９月份

３９３０﹒５億元升２﹒６％、１－８月份３４１５億元增０﹒９％，成四連升，扭轉１－７月

份２８１０﹒５億元減３﹒３％，當然受惠於工業增產、商業復市的支持。

問題是（ＩＩＩ）採礦業的實現利潤總額，於１－１１月份累計３４４０﹒５億元同比減少

３２﹒８％，比１－１０月份３０７２﹒３億元減３４﹒５％跌幅，即使低個百分點２﹒３，仍

然在相當程度顯示此一產業存困甚深。

再以（二）行業看，全國規模以上工業的４１大類行業，於１－１１月份賺利的與１－１０

月份的同樣有２５個，比１－９月份２１個為多，佳象。利潤有上升的主要為（１）專用設備升

２３％高於１－１０月份的２２﹒９％，為各業多賺增長之首；列次席的（２）計算機通計及其

他電子設備的利潤增長１５﹒７％，（３）通用設備升幅１２﹒５％。難得的是（４）化學原料

和化學製品製造業增１０﹒５％、（５）紡織業增利７﹒５％、（６）汽車業升７﹒２％、（７

）電力熱力生產和供應升６﹒６％，及（８）農副食品加工製造業增８﹒９％，皆比１－９月為

高。

實現利潤總額仍跌的大企業，跌幅普見收窄，尤其是：（９）黑色金屬冶煉和壓延加工製造

業跌９﹒９％，較１－１０月份的１７﹒９％明顯收窄。（１０）石油然氣開採業減幅擴大至

７０﹒８％，乃受困於油價同比要低得多，亦屬相對可以接受之態。



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



（乙）工業企業的的財務狀況，有不同程度的改善，其中（Ａ）整體收支情況，營業收入於

１－１１月份達９４﹒２２萬億元同比減少０﹒１％，較１－１０月份８３﹒７８萬億元減

０﹒６％收窄０﹒５個百分點，與發生營業成本７９﹒２２萬億元減幅０﹒１％，由是營業收入

利潤率於１－１１月份的６﹒１％，高於１－１０月份的５﹒９８％，同樣顯示企業的經營和回

報有改進。

（Ｂ）企業的（ｉ）產成品存貨於１１月末時達４﹒６４萬億元同比增７﹒３％，比１０月

末時４﹒５８萬億元升６﹒９％擴大０﹒４個百分點；（ｉｉ）應收帳款於１１月末時達

１７﹒２８萬億元同比增長１６﹒５％，比１０月末１６﹒７７萬億元所增１５﹒９％，可解讀

為企業加大放帳力度爭取出貨。

規模以上工業企業的業務業績自二季度開始續見改進，特別是三季度之況有持續穩定較快的

增長，而四季度伊始的１０及１１月份有進一步提升，當會帶動中小微企業的經營和回報，有逐

步好轉。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

