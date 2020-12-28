《異動股》阿里巴巴開挫近４％增回購，政府提螞蟻五項整改要求

《經濟通通訊社２８日專訊》人行、銀保監、中證監、外匯局等金融管理部門於聯合約談螞

蟻集團。四個監管部門對螞蟻集團提出了五項整改要求，包括回歸支付本源，提升交易透明度，

嚴禁不正當競爭；完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動；

依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務等。

阿里巴巴（０９９８８）開跌３﹒８６％，報２１９﹒４元，創近半年低；成交約４５４萬

股，涉資９﹒９６億元，為表現最差恆指及科指成份股。

面對不利消息，集團董事會決定增加股份回購計劃總額由６０億美元上調至１００億美元。

公司已於本季開始執行股份回購，該回購計劃的有效期為至２０２２年底止兩年。

螞蟻發布公告稱，將成立整改工作組，全面落實監管部門的約談要求。目前已經著手制定整

改方案和工作時間表，並將在過程中及時尋求監管的指導。

同系股份方面，阿里健康（００２４１）開跌２﹒５４％，報２３﹒０５元；高鑫零售（０

６８０８）跌０﹒７８％，報７﹒６元。

同業京東（０９６１８）開跌０﹒７４％，報３２３元。

現時，恆生指數報２６２８８，跌９８點或跌０﹒３７％，主板成交３６﹒４５億元。國企

指數報１０３７２，跌５７點或跌０﹒５５％。科指開報８０６３，跌７９點或０﹒９８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２１９﹒４０元 跌３﹒８６％

阿里健康（００２４１） ２３﹒０５元 跌２﹒５４％

阿里影業（０１０６０） ０﹒９４元 無升跌

高鑫零售（０６８０８） ７﹒６０元 跌０﹒７８％



小米集團（０１８１０） ３２﹒７０元 升０﹒７７％

美團 （０３６９０） ２７３﹒００元 跌２﹒２２％

騰訊控股（００７００） ５３９﹒５０元 跌２﹒９７％

京東集團（０９６１８） ３２３﹒００元 跌０﹒７４％

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（ｎｓ）

