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即市新聞

28/12/2020 09:27

《異動股》六隻生科股獲納入港股通，沛嘉醫療裂口高開近一成二

　　《經濟通通訊社２８日專訊》沛嘉醫療（０９９９６）現價升１１﹒５２％，報２８﹒５５
元；成交約１４萬股，涉資３９４萬元。
　　內地上交所及深交所各自宣布，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》及《深圳證券
交易所深港通業務實施辦法》的有關規定及深滬港交易所達成的共識，按照香港聯合交易所《主
板上市規則》，股份名稱結尾有「Ｂ」字標識的生物科技公司的股票納入港股通股票範圍。
　　被上交所納入滬港通的股份包括：康方生物（０９９２６）、諾誠健華（０９９６９）及沛
嘉醫療。被深交所納入深港通的股份包括：啟明醫療（０２５００）、亞盛醫療（０６８５５）
、康方生物、康寧傑瑞製藥（０９９６６）、諾誠健華，及沛嘉醫療。
　　上述股份全部裂口高開。諾誠健華升１２﹒１７％，報１５﹒３元；康方生物升７﹒５３％
，報３９﹒２５元；康寧傑瑞製藥升１２﹒８８％，報１７元。
　　現時，恆生指數報２６２８８點，跌９８點或跌０﹒３７％，主板成交３６﹒４５億元。國
企指數報１０３７２點，跌５７點或跌０﹒５５％。恆生科技指數報８０６３，跌７９點或跌０
﹒９７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康寧傑瑞（０９９６６）　　　１７﹒００元　　　升１２﹒８８％
　　諾誠健華（０９９６９）　　　１５﹒３０元　　　升１２﹒１７％
　　沛嘉醫療（０９９９６）　　　２８﹒５５元　　　升１１﹒５２％
　　康方生物（０９９２６）　　　３９﹒２５元　　　升　７﹒５３％
　　亞盛醫藥（０６８５５）　　　３４﹒２０元　　　升　６﹒２１％
　　啟明醫療（０２５００）　　　８１﹒６５元　　　升　６﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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