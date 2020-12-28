《異動股》六隻生科股獲納入港股通，沛嘉醫療裂口高開近一成二

《經濟通通訊社２８日專訊》沛嘉醫療（０９９９６）現價升１１﹒５２％，報２８﹒５５

元；成交約１４萬股，涉資３９４萬元。

內地上交所及深交所各自宣布，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》及《深圳證券

交易所深港通業務實施辦法》的有關規定及深滬港交易所達成的共識，按照香港聯合交易所《主

板上市規則》，股份名稱結尾有「Ｂ」字標識的生物科技公司的股票納入港股通股票範圍。

被上交所納入滬港通的股份包括：康方生物（０９９２６）、諾誠健華（０９９６９）及沛

嘉醫療。被深交所納入深港通的股份包括：啟明醫療（０２５００）、亞盛醫療（０６８５５）

、康方生物、康寧傑瑞製藥（０９９６６）、諾誠健華，及沛嘉醫療。

上述股份全部裂口高開。諾誠健華升１２﹒１７％，報１５﹒３元；康方生物升７﹒５３％

，報３９﹒２５元；康寧傑瑞製藥升１２﹒８８％，報１７元。

現時，恆生指數報２６２８８點，跌９８點或跌０﹒３７％，主板成交３６﹒４５億元。國

企指數報１０３７２點，跌５７點或跌０﹒５５％。恆生科技指數報８０６３，跌７９點或跌０

﹒９７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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康寧傑瑞（０９９６６） １７﹒００元 升１２﹒８８％

諾誠健華（０９９６９） １５﹒３０元 升１２﹒１７％

沛嘉醫療（０９９９６） ２８﹒５５元 升１１﹒５２％

康方生物（０９９２６） ３９﹒２５元 升 ７﹒５３％

亞盛醫藥（０６８５５） ３４﹒２０元 升 ６﹒２１％

啟明醫療（０２５００） ８１﹒６５元 升 ６﹒０４％

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（ｋｓ）

