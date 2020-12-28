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即市新聞

28/12/2020 09:25

《異動股》泡泡瑪特開挫約一成，官媒批評「盲盒經濟」

　　《經濟通通訊社２８日專訊》主打「盲盒」的潮玩公司泡泡瑪特（０９９９２）現價跌１０
﹒４９９％，報７７﹒１５０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒９％。該股成交
約４５萬股，涉資３５０７萬元。
　　官媒《新華社》發文批評「盲盒經濟」，指盲盒不僅成為一個經濟現象，也反映了當下中國
年輕人，特別是「９５後」一代的心理和生活狀態。驚喜和期待的背後，「盲盒熱」所帶來的上
癮和賭博心理滋生畸形消費，呼籲規範盲盒經營模式。
　　文章形容，盲盒不僅是一個玩具，還是一種能夠滿足歸屬與愛等需求的媒介。特別是對於面
臨社交恐懼症等問題的年輕群體而言，盲盒不僅給予他們精神寄托，更帶給他們認識朋友的機會
。文章建議，家長和老師應引導未成年人形成良好消費觀，避免誤入消費圈套。同時，監管部門
應進一步規範盲盒經營模式，避免其畸形發展，給社會和青少年成長帶來負面影響。
　　現時，恆生指數報２６２８８，跌９８點或跌０﹒３７％，主板成交３６﹒４５億元。國企
指數報１０３７２，跌５７點或跌０﹒５５％。恆生科技指數報８０６３，跌７９點或跌０﹒９
７％。
　　即月期指新報２６３４２，跌６９點，高水５４點。即月國指期貨報１０３７０，跌６９點
，低水３點。（ｅｃ）

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