《外匯達仁－盧楚仁》英下議院通過貿易協議成疑

《外匯達仁》英國與歐盟在１２月２４日宣布達成貿易協議，約翰遜總算結束了一年多的貿

易談判，但無論如何，這個可以算是英國和歐盟送出來的聖誕禮物。但很多投資者卻一再問我為

何英鎊匯價沒有反應，沒有出現大幅上升的現象。我估計是以下三個因素所致。



第一，因金融市場一直傾向認為英歐雙方最終可達成協議，故英鎊匯價過去一直節節向上來

等待這個好消息，然而英鎊匯價上升已經反映了這個事實。故英鎊兌美元只是輕微突破

１﹒３６００之後便反覆回落。



第二，金融市場剛好踏入聖誕及元旦假期，外匯交易員多不願意進行大手交易令匯市反應冷

淡。



第三，雖然雙方初步達成協議，但仍要經過兩方議會通過才可真正落實。前英國首相文翠珊

在任時也是同樣和歐盟達成協議，但因她作出大幅讓步令到一眾英國下議院議員不滿，並數度否

決她的脫歐方案，最終文翠珊也要在２０１９年５月宣布辭職。所以交易員仍會觀望１２月３０

日星期三英國下議院就約翰遜的脫歐方案表決，估計結果明朗之後交易員才會重鎚出擊。



現階段在野工黨黨魁施紀賢（Ｋｅｉｒ Ｓｔａｒｍｅｒ）表示，約翰遜和歐盟簽署的協議

內容空洞，但總比無協議好，故此呼籲黨友支持通過有關協議。但只可惜多名工黨黨友質疑他的

立場，並表示在表決時投棄權票。因今次始終是約翰遜作出讓步才能成功達成協議，故不排除也

會有一些保守黨的議員也會反對。所以要等待英歐雙方的議會均通過才算是真正達成協議。



就算最終雙方議會順利通過，但也要小心外匯交易員作出反高潮的操作，即時借好消息作出

獲利平倉離場，反令英鎊匯價受壓，再加上英國疫情極其嚴重，以致經濟出現半癱瘓，相信稍後

時間英倫銀行有需要再加碼放水及實施負利率來救經濟。在技術上來看，英鎊兌美元上位在

１﹒３７１０有一大阻力，下位則在１﹒３１３４有支持。當然，若星期三英國下議院否決有關

方案的話，英鎊的暴跌將無可避免地出現。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

