《異動股》阿里巴巴跌幅擴大至逾７％，成交高達１３６億元

《經濟通通訊社２８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌７﹒１８７％，報２１１﹒８

００元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１７﹒９１％。該股成交約６３１９萬股，涉資

１３６﹒３０億元。該股盤中低見２１０﹒４元，為今年７月以來低位。

其他科指股亦見跌，騰訊控股（００７００）報５２８元跌５﹒０４％，美團（０３６９０

）報２６２﹒８元跌５﹒８７％。

人行、銀保監、中證監、外匯局等金融管理部門於聯合約談螞蟻集團。四個監管部門對阿里

巴巴旗下螞蟻集團提出了五項整改要求，包括回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭

；完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動；依法合規開展證

券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務等。

現時，恆生指數報２６３８３，跌２點或跌０﹒０１％，主板成交１１４２﹒１０億元。國

企指數報１０３６２，跌６７點或跌０﹒６５％。恆生科技指數報７８８２，跌２６０點或跌３

﹒２０％。

即月期指新報２６４０５，跌６點，高水２１點。即月國指期貨報１０３６３，跌７６點，

平水。

上證綜合指數報３３９９，升３﹒０６點或升０﹒０９％，成交２７６４﹒０１億元人民幣

。深證成份指數報１４０５７，升４０﹒６４點或升０﹒２９％，成交３３６２﹒８８億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２１１﹒８００元 跌７﹒１８７％

阿里健康（００２４１） ２０﹒９００元 跌１１﹒６２８％

京東健康（０６６１８） １５４﹒２００元 跌６﹒２６１％

騰訊控股（００７００） ５２８﹒０００元 跌５﹒０３６％

美團 （０３６９０） ２６２﹒８００元 跌５﹒８７４％

平安好醫生（０１８３３） ８６﹒５００元 跌３﹒１９０％

京東集團（０９６１８） ３１８﹒０００元 跌２﹒２７４％

小米集團（０１８１０） ３２﹒２００元 跌０﹒７７０％

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（ｅｃ）

