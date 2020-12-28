《午市前瞻》港股暫橫行專家指留意期結日後波動，港交所趁高減持

《經濟通通訊社２８日專訊》聖誕節美股休市，市場繼續關注新紓困法案和當地疫情問題。

港股今日復市，市場焦點在於被中國監管機構嚴格要求整改的阿里巴巴（０９９８８），恆指開

於半日最低位２６２８８點跌９８點後拗腰，最多倒升１２７點報２６５１４；阿里宣布提高回

購額，仍難敵市場沽壓，盤中最多跌７﹒４％兼創近半年低，消息連帶打沉騰訊（００７００）

和美團（０３６９０）股價，分別曾挫近５﹒６％及逾６﹒７％。早市尾盤港股轉為反覆，半日

大市主要由友邦（０１２９９）和藥明（０２２６９）撐起，恆指中午收報２６３９１點，升４

點或０﹒０２％，主板成交１０４８﹒５９億元。國指報１０３６１點，跌６８點或跌０﹒６６

％。。

多隻重磅科指股走低拖累指數表現，科指半日挫２６６點或３﹒２７％，報７８７６點。

友邦升３﹒５２％，報９４﹒１元；藥明生物升４﹒５９％，報９５﹒６５元。

Ａ股兩市向上，上證綜指報３４０６點，升１０點或０﹒３％，成交２５６５﹒３１億人幣

。深證成指報１４０７８點，升６０點或０﹒４３％，成交３１２１﹒８６億人幣。



＊阿里宣布增回購救忙不果，低收逾７％＊



中國金融管理部門對螞蟻提出五項整改要求，包括回歸支付本源、按審慎監管要求嚴格整改

違規信貸、保險、理財等金融活動；依法開展證券基金業務等。母企阿里反應積極，指現已著手

制定整改方案和工作時間表，同時決定將至２０２２年底止的股本回購額大增６７％至１００億

美元。阿里為半日表現最差藍籌，走低７﹒０１％，報２１２﹒２元。同系阿里健康（００２４

１）插１０﹒５７％，報２１﹒１５元；阿里影業（０１０６０）跌２﹒１３％，報０﹒９２元

；高鑫零售（０６８０８）跌３﹒２６％，報７﹒４１元。

事實上，銀保監上周五發布《商業銀行理財子公司理財產品銷售管理暫行辦法（徵求意見稿

）》，劃定理財產品銷售機構範圍，未經金融監督管理部門許可，非金融機構和個人不得直接或

變相代理銷售理財產品，反映監管機構針對的並非只得螞蟻一間公司。阿里同業京東集團（０９

６１８）跌２﹒２７％，報３１８元；京東健康（０６６１８）連續第二日回吐，跌７﹒６６％

，報１５１﹒９元；美團跌５﹒３％，報２６４﹒４元；騰訊挫４﹒７７％，報５２９﹒５元。

小米（０１８１０）旗艦５Ｇ手機小米１１今晚發布，破頂高見３３﹒７５元後回吐，跌２﹒４

７％，報３１﹒６５元。

內銀股方面，中金最新維持多間內銀跑贏大市評級，行業普遍造好，建行（００９３９）升

１﹒５８％，報５﹒７７元；工行（０１３９８）升３﹒０８％，報４﹒６８元；中信行（００

９９８）升２﹒４８％，報３﹒３元；農行（０１２８８）揚２﹒９１％，報２﹒８３元；中行

（０３９８８）升１﹒５４％，報２﹒６３元；



＊脫歐後貿協終達成，油價升三桶油造好＊



英國與歐盟終於達成脫歐後的貿易協議，協議涵蓋去年６６８０億英鎊貿易額，對英歐商品

和服務貿易、英國海域的捕漁權分配以及雙方在交通、能源、司法等領域的合作作出安排，雙方

期望在明年３月底前就金融業監管合作事宜達成諒解備忘錄。在港相關股份普升，長和（０００

０１）升１﹒５８％，報５４﹒５元；匯控（００００５）軟０﹒３７％，報３９﹒９５元；電

能（００００６）升１﹒１％，報４１﹒２元；長建（０１０３８）走高２﹒７６％，報４１元

；保誠（０２３７８）升０﹒３５％，報１４１﹒８元。

歐英達成「脫歐」貿協，帶動油價向上，中石化（００３８６）升２﹒０６％，報３﹒４７

元；中石油（００８５７）升２﹒１％，報２﹒４３元；中海油（００８８３）走高３﹒２７％

，報７﹒５８元；中海油服（０２８８３）揚３﹒１５％，報６﹒５４元。



＊Ｂ仔股正式入主港股通，炒高交投暢旺＊



上交所及深交所宣布，股份名稱結尾有「Ｂ」字標識的生物科技公司的股票正式納入港股通

股票範圍。康方生物（０９９２６）、諾誠健華（０９９６９）及沛嘉醫療（０９９９６）獲同

步納入滬港通和深港通下之港股通，分別升３﹒２９％報３７﹒７元，揚４﹒８４％報１４﹒３

元，炒高１０﹒５５％報２８﹒３元。啟明醫療（０２５００）、亞盛醫療（０６８５５）、康

寧傑瑞製藥（０９９６６）獲納入深港通下之港股通，分別升３﹒１８％報７９﹒４５元，漲１

５﹒８４％報３７﹒３元，走高１３﹒２８％報１７﹒０６元。



＊官媒批評「盲盒經濟」，泡泡瑪特大跌＊



個股方面，聯通（００７６２）子公司的全資附屬，發起設立並出資６０億人幣，認購聯通

５Ｇ產業母基金的基金份額，投資５Ｇ產業生態及相關應用領域，聯通為半日表現最佳藍籌，升

５﹒１７％，報４﹒６８元。官媒《新華社》發文批評「盲盒經濟」，指帶來上癮和賭博心理，

呼籲規範該經營模式，泡泡瑪特（０９９９２）急插１３﹒８６％，報７４﹒２５元。



＊岑智勇：港股維持二萬六至二萬七橫行＊



恆指聖誕假期後低開後轉升，惟升勢受限。百利好證券策略師岑智勇對《經濟通通訊社》表

示，預期料新年前港股維持在２６０００至２７０００區間橫行，認為在周三（３０日）期指結

算後，大市或因投資者規劃來年部署有所波動，籲投資資多加留意。舊經濟股支撐今日大市，港

交所（００３８８）連升３日創上市新高，岑指該股升幅主要由炒作來年科網股ＩＰＯ消息帶動

，現已高見４２０元水平，指大行已開始沽貨，認為投資者可於４００元以上價位略作減持。（

ｗｓ、ｎｓ）

