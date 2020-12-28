《美元走勢－羅明立》特朗普突簽署紓困方案，財赤貨幣化不利美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒６４ １０３﹒４１ １０３﹒４８

歐元╱美元 １﹒２２２７ １﹒２１８１ １﹒２２２３

英鎊╱美元 １﹒３５７６ １﹒３５３０ １﹒３５６８

美元╱瑞郎 ０﹒８９１０ ０﹒８８９１ ０﹒８８９４

美元╱港元 ７﹒７５３７ ７﹒７５１５ ７﹒７５２６

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《美元走勢》美國總統特朗普突然簽署，包括９０００億美元紓困方案，總值２﹒３萬億美

元的救濟法案，令聯邦政府避過明天（２９日）出現停擺的危機。消息有利市場氣氛，但或會打

壓美匯指數的表現。過去幾日，美匯在９０水平以上窄幅波動，美國政府持續擴大財政開支，估

計美聯儲會配合維持寬鬆的貨幣政策，令美國財赤持續貨幣化，不利美元走勢，估計美匯指數中

線反覆向下趨勢持續。



＊脫歐協議未包括金融服務業＊



英國與歐盟成功於限期前達成「脫歐」協定，正待英國國會與歐洲議會審查表決。倘若一切

順利，明年英國「脫歐」後與國際貿易往來將可暢順渡過。英國是次參考加拿大模式與歐盟建立

貿易關係，涵蓋高達６６８０億英鎊的貿易額，為雙方有史以來最大雙邊貿易協定，故市場普遍

認為將有利英歐未來貿易發展。但協議內容未包括金融服務業，而蘇格蘭鬧脫英一事如何發展亦

要密切注視。

英國出現變異新冠病毒株，逼使４０多國對英實施旅行禁令，而且多國亦相繼出現變種病毒

，令市場憂慮環球經濟將再受到打擊，壓抑英鎊的升勢。由於，英國正為國民接種新冠疫苗，市

場觀望疫苗對變種病毒的成效，留意１﹒３６３０的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２５０ １﹒２１５０ １﹒２３００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

