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即市新聞

28/12/2020 14:56

《美元走勢－羅明立》特朗普突簽署紓困方案，財赤貨幣化不利美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒６４　　　１０３﹒４１　　　１０３﹒４８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２２７　　　１﹒２１８１　　　１﹒２２２３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５７６　　　１﹒３５３０　　　１﹒３５６８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９１０　　　０﹒８８９１　　　０﹒８８９４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３７　　　７﹒７５１５　　　７﹒７５２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統特朗普突然簽署，包括９０００億美元紓困方案，總值２﹒３萬億美
元的救濟法案，令聯邦政府避過明天（２９日）出現停擺的危機。消息有利市場氣氛，但或會打
壓美匯指數的表現。過去幾日，美匯在９０水平以上窄幅波動，美國政府持續擴大財政開支，估
計美聯儲會配合維持寬鬆的貨幣政策，令美國財赤持續貨幣化，不利美元走勢，估計美匯指數中
線反覆向下趨勢持續。
　
＊脫歐協議未包括金融服務業＊
　
　　英國與歐盟成功於限期前達成「脫歐」協定，正待英國國會與歐洲議會審查表決。倘若一切
順利，明年英國「脫歐」後與國際貿易往來將可暢順渡過。英國是次參考加拿大模式與歐盟建立
貿易關係，涵蓋高達６６８０億英鎊的貿易額，為雙方有史以來最大雙邊貿易協定，故市場普遍
認為將有利英歐未來貿易發展。但協議內容未包括金融服務業，而蘇格蘭鬧脫英一事如何發展亦
要密切注視。
　　英國出現變異新冠病毒株，逼使４０多國對英實施旅行禁令，而且多國亦相繼出現變種病毒
，令市場憂慮環球經濟將再受到打擊，壓抑英鎊的升勢。由於，英國正為國民接種新冠疫苗，市
場觀望疫苗對變種病毒的成效，留意１﹒３６３０的阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２５０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２３００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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