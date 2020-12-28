  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2020 16:31

《本港經濟》本港１１月出口貨值按年升５﹒６％，遠勝預期

　　《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處公布，今年１１月份本港整體出口貨值為３７９６
億元，按年上升５﹒６％，高於市場預期的增長１﹒８％；商品進口貨值為４０５２億元，按年
上升５﹒１％，亦遠較市場預估的０﹒９％升幅為佳；１１月份錄得有形貿易逆差２５６億元，
相等於商品進口貨值的６﹒３％。
　　首１１個月的商品整體出口貨值按年下跌２﹒８％；商品進口貨值下跌５％。首１１個月錄
得有形貿易逆差２９６６億元，相等於商品進口貨值的７﹒７％。
　　經季節性調整的數字顯示，截至今年１１月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨
值上升７﹒７％。同時，商品進口貨值上升７﹒２％。

＊１１月輸往亞洲的整體出口貨值按年升５﹒７％＊

　　今年１１月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升５﹒７％。此地區內，輸往部分主要目的地的
整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升１９﹒４％）、越南（升１４﹒３％）、菲律賓（升
１０﹒５％）、中國內地（內地）（升８％）和日本（升１﹒５％）。另一方面，輸往新加坡
（跌２１﹒２％）和印度（跌１４﹒３％）的整體出口貨值則錄得跌幅。
　　除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是德國
（升７﹒１％）和美國（升１﹒５％）。

＊先進經濟體疫情急劇惡化，或限制香港出口表現＊

　　政府發言人表示，１１月商品出口貨值重現按年升幅，主要反映外圍貿易環境改善。輸往內
地的出口尤為突出，表現強勁。輸往美國的出口轉為溫和上升，而輸往歐盟的出口進一步加快。
輸往多個主要亞洲市場的出口表現亦呈現不同程度的改善。
　　展望未來，雖然內地經濟持續增強應可為香港的出口提供支持，但最近頗多先進經濟體疫情
急劇惡化，可能會拖慢環球經濟在未來數月的復甦步伐及限制香港出口的表現。中美關係發展、
地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐進程也值得關注。政府會密切留意相關發展。（ｂｉ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/12/2020
《神州經脈》阿里噩夢繼續　中間價兩年半高　滬指三千四得復失
財經熱話28/12/2020
【反壟斷】阿里巴巴政策風險高　岑智勇指不宜沾手
財經熱話28/12/2020
【回顧展望－經濟寒冬】旅客減零售業短期難復甦　待通關恢復旅遊
財經熱話28/12/2020
【回顧展望－經濟寒冬】機構料港明年經濟增4%　疫苗為復甦關鍵
香港要聞28/12/2020
【回顧展望－經濟寒冬】疫情重創經濟赤字新高　逾三千億措施紓困
香港要聞28/12/2020
【回顧展望－經濟寒冬】新冠疫情無日無之　港人難「安心出行」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>