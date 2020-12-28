《本港經濟》本港１１月出口貨值按年升５﹒６％，遠勝預期

《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處公布，今年１１月份本港整體出口貨值為３７９６

億元，按年上升５﹒６％，高於市場預期的增長１﹒８％；商品進口貨值為４０５２億元，按年

上升５﹒１％，亦遠較市場預估的０﹒９％升幅為佳；１１月份錄得有形貿易逆差２５６億元，

相等於商品進口貨值的６﹒３％。

首１１個月的商品整體出口貨值按年下跌２﹒８％；商品進口貨值下跌５％。首１１個月錄

得有形貿易逆差２９６６億元，相等於商品進口貨值的７﹒７％。

經季節性調整的數字顯示，截至今年１１月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨

值上升７﹒７％。同時，商品進口貨值上升７﹒２％。



＊１１月輸往亞洲的整體出口貨值按年升５﹒７％＊



今年１１月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升５﹒７％。此地區內，輸往部分主要目的地的

整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升１９﹒４％）、越南（升１４﹒３％）、菲律賓（升

１０﹒５％）、中國內地（內地）（升８％）和日本（升１﹒５％）。另一方面，輸往新加坡

（跌２１﹒２％）和印度（跌１４﹒３％）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是德國

（升７﹒１％）和美國（升１﹒５％）。



＊先進經濟體疫情急劇惡化，或限制香港出口表現＊



政府發言人表示，１１月商品出口貨值重現按年升幅，主要反映外圍貿易環境改善。輸往內

地的出口尤為突出，表現強勁。輸往美國的出口轉為溫和上升，而輸往歐盟的出口進一步加快。

輸往多個主要亞洲市場的出口表現亦呈現不同程度的改善。

展望未來，雖然內地經濟持續增強應可為香港的出口提供支持，但最近頗多先進經濟體疫情

急劇惡化，可能會拖慢環球經濟在未來數月的復甦步伐及限制香港出口的表現。中美關係發展、

地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐進程也值得關注。政府會密切留意相關發展。（ｂｉ）

