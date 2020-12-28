【新冠肺炎】本港新增６１宗確診本地６０宗，６宗涉聯合醫院群組

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增
６１宗新冠肺炎確診個案，１宗是輸入病例，餘下６０宗本地個案中，有１９宗源頭不明個案中
，有１７宗在臨時檢測中心發現。另有初步陽性個案逾４０宗。
有４１宗病例與其他個案相關，有６宗涉聯合醫院群組。（ｈｙ）
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