【新冠肺炎】本港新增６１宗確診本地６０宗，６宗涉聯合醫院群組

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增

６１宗新冠肺炎確診個案，１宗是輸入病例，餘下６０宗本地個案中，有１９宗源頭不明個案中

，有１７宗在臨時檢測中心發現。另有初步陽性個案逾４０宗。

有４１宗病例與其他個案相關，有６宗涉聯合醫院群組。（ｈｙ）

