《再戰明天》南韓公布１２月消費者信心指數，巴西公布失業率

《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日），南韓公布１２月消費者信心指數，巴西公布

１０月失業率。



＊南韓公布１２月消費者信心指數＊



明日，外圍並無重要經濟活動。

在數據方面，本港時間明早５：００ａｍ，南韓公布１２月消費者信心指數。明晚

８：００ｐｍ，巴西公布１０月失業率，料由１４﹒６％升上１４﹒７％。



＊首都創投公布業績＊



在本港，明日，首都創投（０２３２４）公布業績。（ｈｏ）

