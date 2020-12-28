《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日），南韓公布１２月消費者信心指數，巴西公布
１０月失業率。
＊南韓公布１２月消費者信心指數＊
明日，外圍並無重要經濟活動。
在數據方面，本港時間明早５：００ａｍ，南韓公布１２月消費者信心指數。明晚
８：００ｐｍ，巴西公布１０月失業率，料由１４﹒６％升上１４﹒７％。
＊首都創投公布業績＊
在本港，明日，首都創投（０２３２４）公布業績。（ｈｏ）
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28/12/2020 19:23
《再戰明天》南韓公布１２月消費者信心指數，巴西公布失業率
《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日），南韓公布１２月消費者信心指數，巴西公布
１０月失業率。
＊南韓公布１２月消費者信心指數＊
明日，外圍並無重要經濟活動。
在數據方面，本港時間明早５：００ａｍ，南韓公布１２月消費者信心指數。明晚
８：００ｐｍ，巴西公布１０月失業率，料由１４﹒６％升上１４﹒７％。
＊首都創投公布業績＊
在本港，明日，首都創投（０２３２４）公布業績。（ｈｏ）
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