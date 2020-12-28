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即市新聞

28/12/2020 17:05

港交所就衍生產品市場暫停交易事故完成檢討，實施多項優化措施

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）因應去年９月５日衍生產品市場暫停交
易一事，發布事故的公開報告。
　　港交所表示，已完成事故的檢討，當中已參考由證監會、獨立顧問機構、市場參與者及其他
主要持份者的意見，並實施多項新措施並優化其系統及流程，改善日後萬一再發生事故時的風險
管理、監督和傳訊溝通。當中包括，採取預防措施，防範市場出現重大事故而導致交易暫停；加
強系統監控，偵測潛在系統問題；設定評估指引，以助判斷作出繼續或暫停衍生產品市場交易的
決定；風險評估及管理；及於市場發生重大事故期間及時向市場公布主要進展，包括透過市場新
聞稿及網站或社交媒體等其他渠道發布。
　　多名交易所參與者與ＨＫＡＴＳ電子交易系統之間的連線在去年９月５日上午約９時２７分
出現中斷，情況在上午交易時段持續惡化。其後發現，有關連接問題源於軟件供應商提供的對盤
引擎出現邏輯問題，並引致斷線的情況。港交所於當日下午２時起，暫停期貨及期權市場的午市
及收市後交易時段買賣，衍生產品市場於翌日恢復交易。（ｓｋ）

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